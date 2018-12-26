تطرقا إلى فرص الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة

وزيرة البيئة تستقبل رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي

استقبلت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي، السفير ورئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، حيث تم التطرق خلال هذا الاجتماع إلى فرص الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة وسبل الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.

عقدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، أمس، لقاءا مع السفير ورئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، جون اورور بمقر الوزارة البيئة، وحضر هذا الاجتماع مجموعة من المختصين في ميدان البيئة من كلا البلدين، ويذكر أن الجزائر تربطها عدة اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي تتعلق بالجانب البيئي واليات المحافظة عليها. كما كشفت فاطمة الزهراء زرواطي، عن تطرقها خلال هذا الاجتماع، الذي عقدته مع رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، إلى عدة قضايا تخص البلدين في مجال البيئة والطاقات المتجددة، ومن أبرزها فرص الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة، وسبل الشراكة الثنائية بين الاتحاد الأوروبي والجزائر في مجال البيئة، إضافة إلى التحولات المناخية التي أصبحت تشكل أهم تحدي لهذه الدول، وكذا سبل حماية البيئة من التلوث بمختلف أنواعه خاصة الصناعي منه. للإشارة فقد أشرفت وزيرة البيئة، خلال اليوم العالمي للبيئة، على افتتاح مركز لردم النفايات بالرويسو، كاشفة في ذات السياق، عن وجود مشروع للأكياس الورقية، الذي يمكن ان يحل مشكل أكياس البلاستيك الذي تعاني منه الجزائر، حيث أصبح مشكلا حقيقيا تواجهه البلاد، كما وعدت ببذل المزيد من المجهودات لإعادة الوجه الحقيقي للجزائر العاصمة، عن طريق اقامات مساحات خضراء وهذا بمشاركة الجميع دون استثناء.