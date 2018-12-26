النفط يهبط بعد ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، مدفوعة بارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة، في إشارة إلى ان سوق النفط ماتزال تعاني من تخمة في المعروض.

وهبطت العقود الآجلة لمزيج "برنت" العالمي بحلول الساعة 10.15 بتوقيت موسكو بمقدار 31 سنتا أو 0.64 بالمائة إلى 48.41 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي، بمقدار 39 سنتا أو 0.84 بالمائة إلى 46.07 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي، أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة سجلت زيادة غير متوقعة الأسبوع الماضي، مع خفض مصافي تكرير الإنتاج وارتفاع الواردات.

وقال معهد البترول، إن مخزونات النفط الخام زادت بمقدار 2.8 مليون برميل في الأسبوع الفارط، مشيرا إلى أن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي زادت بواقع 788 ألف برميل إلى 8.6 مليون برميل يوميا.