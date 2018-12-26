50 ألف جهاز دفع إلكتروني يوزعها بريد الجزائر على التجار سبتمبر المقبل

أعلنت وزيرة البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال إيمان هدى فرعون، عن نشر شبكة من أجهزة الدفع الالكتروني، مشيرة إلى اعتزام بريد الجزائر اقتناء 50ألف جهاز للدفع الالكتروني لإشراك التجار، ناهيك عن الشروع في توزيع بطاقة الدفع الالكتروني ليتم -حسب تقدير الوزيرة- تنصيب هذه الأجهزة في المحلات التجارية خلال الـ 3أشهر القادمة على أن تعمم العملية شيئا فشيئا.

وأشارت الوزيرة خلال استضافتها في برنامج ضيف التحرير للقناة الثالثة، إلى أنه لاشيء يمنع البيع والشراء على النت عدا أن التجارة الالكترونية تعاني من فراغ قانوني، بالاضافة إلى نقص مستوى الثقة الالكترونية التي يفترض العمل على تطويرها وحث التجار على الانخراط في هذا النظام الجديد من المعاملات.