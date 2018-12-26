وزارة التجارة تسطّر برنامج مداومة استثنائي خاص بيومي العيد

30 ألـــف تاجـــر يضمنـــون تمويـــن الجزائرييـــن بالمـــواد الغذائيـــة

سطّرت مصالح وزارة التجارة برنامج مداومة خاص بعيد الفطر المبارك، حيث سخّرت أزيد من 30 ألف تاجر يضمنون تموين المواطنين بالمواد الغذائية خلال يوميّ العيد، وحرصت على تكليف أزيد من 2000 عون مراقبة عبر كامل التراب الوطني، للسهر على ضمان عمل هؤلاء التجار.

أفادت وزارة التجارة في بيان لها، أمس، أنّ برنامج المداومة المسطّر خلال يومي العيد، من شأنه ضمان تموين منتظم للمواطنين من حيث المنتوجات والخدمات ذات الاستهلاك الواسع.

ولهذا الغرض، تمّ تسخير 2142 عون مراقبة، عبر كامل التراب الوطني، لمتابعة مدى تنفيذ برنامج المداومات الذي سُخّر لتنفيذه 35876 تاجر من بينهم 7454 ينشطون في المخابز و22833 ناشط في قطاع المواد الغذائية العامة والخضر والفواكه و8145 يضمنون خدمة المواطنين في مختلف النشاطات التجارية الأخرى. كما ضمنت وزارة التجارة 453 وحدة إنتاجية، 311 ملبنة، 282 مطحنة و40 وحدة مياه معدنية.

وأكّدت مصالح ساسي، أنها تسجّل دوما مدى التجاوب القوي والواعي للتجار في المساهمة في تموين المواطنين بالمواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع خلال يومي العيد، داعية كل التجار المسخّرين إلى المشاركة بقوّة لإنجاح برنامج المداومة. ورغم التعليمات الصارمة من وزارة التجارة، التي تطلقها سنويا من أجل ضمان تموين المواطنين بالمواد الغذائية واسعة الاستهلاك خلال يوميّ العيد، طبقا لما ينص عليه قانون ممارسة الأنشطة التجارية، القاضي بإجبارية فتح المحلات التجارية من خلال وضع مداومة للتجار أثناء العطل والأعياد الرسمية لضمان التموين المنتظم للمواطنين بالسلع والمنتجات الأساسي، لا سيما في المادة 22 من القانون 04-08 لـ 14 أوت 2004 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، إلا أنّ عددا كبيرا من التجار لا يحترمون التعليمات، حيث يجد المواطن نفسه أمام محلات مغلقة لفترة قد تتجاوز يوميّ العيد في غالب الأحيان، خاصة بولاية الجزائر العاصمة.