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الكيلوغرام الواحد من اللوز يقفز إلى 1200 دينار

سعر مواد تحضير حلويات العيد تلتهب بوهران

  17 جوان 2017 - 01:54   قرئ 1389 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
سعر مواد تحضير حلويات العيد تلتهب بوهران

شهدت أسعار مستلزمات تحضير حلويات العيد بأسواق وهران ومحلاتها ارتفاعا محسوسا أياما قليلة قبيل عيد الفطر المبارك، الأمر الذي أثر سلبا على العائلات التي لم تجد من سبيل غير المقاطعة أو اقتناء بعض الحلويات الجاهزة من محلات متخصّصة.  

مع بدء العد التنازلي لانتهاء شهر الصيام واقتراب مناسبة عيد الفطر، ألهب تجّار مستلزمات الحلويات بمختلف أنواعها الأسعار، استعدادا لترويج كميّات معتبرة منها، نظرا للعادات والتقاليد التي تقتضي تحضير الحلويات للاحتفال بعيد الفطر، إذ شهدت الأسواق والمحلات التجارية المتخصّصة ارتفاعا محسوسا في أسعار مختلف المستلزمات، من بينها الطوابع والمكسّرات والمواد المستعملة في التحضير مثل السكر والفرينة والبيض والمربى ومستحضرات التزيين وغيرها، فعلى سبيل المثال ارتفع سعر اللوز إلى 1200 دج للكيلوغرام الواحد، وسعر الفول السوداني إلى 400 دج، زيادة على ارتفاع أسعار الطوابع المستعملة في التشكيل والتزيين وكذا الآلات الكهرومنزلية، إذ تفوق أسعار بعضها مليون سنتيم. هذا الارتفاع أدهش العائلات الوهرانية التي حاولت تناسي ارتفاع أسعار باقي المواد الاستهلاكية ممثلة في الخضر والفواكه في العشر الأوائل، موجّهة أنظارها نحو ملابس العيد والحلويات، إلاّ أنّ الصدمة كانت أكبر إلى درجة أنّ تحضير بعض الكيلوغرامات من الحلويات قد يكلّف ميزانية معتبرة لا طاقة للعائلات محدودة الدخل بها. وإن كانت هذه العادات مفضّلة ولها سحر خاصّ إذ تعطي نكهة خاصّة بالتحضير لعيد الفطر والاحتفال به، خصوصا لدى ربّات البيوت اللواتي يقضين الليل كاملا إلى غاية السحور في عملية تحضير الحلويات تجنّبا لحرارة النهار، كما تعتبر هذه المناسبة فرصة سانحة لتعليم البنات تحضير الحلويات، لكنّ تدهور القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار أخلط جميع الأوراق، ولم يعد بالإمكان الالتزام بهذه العادات، وأمام هذا المفترق الصعب فضّلت بعض العائلات اقتناء الحلويات جاهزة من محلاّت متخصّصة في تشكيل مختلف أنواع الحلويات العصرية والتقليدية، لكنّ أسعارها أيضا قد عرفت هي الأخرى قفزة محيّرة، حيث تتراوح أسعار الكيلوغرام منها بين 350 دج إلى 1400 دج، وقد تتجاوز ذلك بالنسبة للحلويات العصرية. وأرجع التجّار سبب هذا ارتفاع أسعار هذه الحلويات إلى ارتفاع أسعار المواد الأوليّة بالأسواق، فضلا عن درجة الحرارة المرتفعة والانقطاعات المتكرّرة للكهرباء ونقص محضري الحلويات. 

 

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