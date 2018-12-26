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فيما عرفت أثمان اللحوم بأنواعها توازنا

أسعار الخضر ترتفع من جديد بأسواق برج بوعريريج

  17 جوان 2017 - 01:55   قرئ 858 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
أسعار الخضر ترتفع من جديد بأسواق برج بوعريريج

عادت أسعار الخضر في أسواق برج بوعريريج إلى الالتهاب من جديد، مما أدى إلى امتعاض السكان من الارتفاع الذي ما زال يطال الخضر والفواكه تزامنا مع الأيام العشرة الأخيرة من الشهر الفضيل، حيث أعرب عدد من المستهلكين عن امتعاضهم الشديد من قيام بعض التجار برفع أسعار الخضر من جديد دون حسيب أو رقيب، مستغلين في الوقت ذاته كثرة الطلب من قبل المواطنين على المواد الأكثر استهلاكا خاصة الخضر. 

ارتفعت أسعار الخضر والفواكه نسبيا بأسواق مدينة برج بوعريريج، حيث تضاعفت أسعار السلع الأكثر استهلاكا من قبل العائلات إلى أزيد من 20 بالمائة في الكيلوغرام الواحد، وهي الوضعية التي خلفت كثيرا من الاستياء من قبل السكان، إذ تراوحت أسعار البطاطا بين 50 دج و55 دج للكيلوغرام الواحد، بعدما كانت في وقت سابق في حدود 35 دج، كما أن الطماطم بيعت بـ60 دج للكيلوغرام الواحد، فيما أصبح الخس من نصيب من استطاع إليه سبيلا، بعدما وصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى حدّ 80 دج، بينما بلغ سعر البصل سقف 50 دج، أي بزيادة قاربت 40 بالمائة، وهو ما أثار الكثير من علامات الاستفهام حول الأسباب الحقيقية الكامنة وراء الزيادات في الأسعار رغم أن الخضر بكل أنواعها تعرف وفرة على مستوى السوقين اليوميتين بعاصمة الولاية، ويتعلق الأمر بكل من سوق «لاغراف» وكذا سوق «شريفي»، أضف إلى ذلك تطمينات مديرية التجارة بالولاية على لسان المدير بن طالب عبد الحكيم الذي أوضح أن مستوى عرض السلع مقبول جدا. وفي سياق متصل، حافظت أسعار اللحوم البيضاء والحمراء بكل أصنافها على توازنها في السوق، حيث بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج حد 260 دج وهو السعر الثابت نسبيا منذ بداية شهر رمضان. 

 

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