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أطلقت شبكة من المطبقين المحترفين المعتمدين لديها

«لافارج» تستعد لتصدير الإسمنت إلى دول غرب إفريقيا في 2018

  17 جوان 2017 - 01:59   قرئ 797 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
«لافارج» تستعد لتصدير الإسمنت إلى دول غرب إفريقيا في 2018

يعتزم مجمّع «لافارج الجزائر» ولوج عالم التصدير والشروع، بتصدير أولى كمياته من الإسمنت في الثلاثي الأول من 2018، حيث سيتم توجيه فائض الإنتاج إلى السوق الإفريقية كمرحلة أولى.   

كشف مدير العلاقات العامة لشركة «لافارج الجزائر» سارج دوبوا، عن دخول المجمع في مرحلة التصدير بداية من الثلاثي الأول من السنة المقبلة، بعدما تضمن «لافارج الجزائر» تغطيتها للطلب المحلي المتزايد في السنوات الأخيرة، نتيجة إطلاق الحكومة الجزائرية لعدة برامج سكنية من مختلف الصيغ، موضحا على هامش وجبة الإفطار التي نظمتها الشركة على شرف الإعلاميين، أن سوق الإسمنت في الجزائر ستعرف فائضا بنحو 10 ملايين طن سنويا من الإسمنت في غضون 2020، الأمر الذي يستدعي تصدير هذا الفائض إلى الخارج على حد قوله، مضيفا أن المجمع سيقوم بتصدير 500 ألف طن من الإسمنت كمرحلة أولية نحو إفريقيا. ذكر ذات المتحدث، أن المجمع يملك فرعا مختصا في التجارة الدولية، «لافارج-هولميوم تريندينغ» يستحوذ على 50 بالمائة من المبادلات في مجال الإسمنت في منطقة المتوسط وغرب إفريقيا، وهو ما يسمح بإيجاد منافذ خارجية للمنتوج الجزائري، كما أكد مدير العلاقات العامة للمجمع، أن «لافارج الجزائر» تعمل على تحسن المنتوج وتطويره ليتماشى مع احتياجات السوق الجزائرية. من جانب آخر، أطلقت «لافارج الجزائر» شبكة من المطبقين المحترفين المعتمدين لديها من مبلّط محترف، مطبق «الراتينج»، بنّاء، مؤسسة إنجاز البنايات وغيرها، حيث ترافق «لافارج» أعمالهم وتسعى إلى تطويرها في سوق سريعة النمو، وبعد اختيار المهنيين الراغبين في أن يصبحوا من بين مطبقي «لافارج؛، تقوم الشركة بتكوين تكميلي لعمال البناء على الوضع والأشغال النهائية للخرسانات الخاصة على مستوى مخبر البناء التابع لها، وستضمن «لافارج» تمويل عمال البناء الذين تم تدريبهم على ارتفاع MDA1، لإنشاء المشاريع الصغيرة لوضع الخرسانة، كما ستمكن هؤلاء من الاستفادة من قروض من الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر «ANGEM»، وستمكن المطبقين المحترفين لدى «لافارج» من الاستفادة من عدة مزايا باعتبارهم شريكا لـ «لافارج الجزائر»، على غرار الاستفادة من تكوينات مجانية تتعلق بالخرسانات الخاصة، الاستفادة من استثمارات الزبائن، فضلا عن شبكة الموردين التابعين لـ «لافارج الجزائر»، الاستفادة من الدعم التقني والترويجي والتجاري لفرق «لافارج الجزائر»، الحصول على حساب الزبون لدى «لافارج»، مما يتيح لك الدفع في ظرف 30 يوما لطلباتك المتعلقة بالخرسانة الخاصة، الحصول على أسعار تفضيلية، الاستفادة من ورشات الزبائن في إطار ورشات التزويد والوضع الخاصة بـ «لافارج»، ولكي تصبح مطبقا لدى «لافارج الجزائر»، يكفي أن يقوم الراغب في الانخراط في الشبكة بالاتصال بفرق «لافارج الجزائر» لتنظم مقابلة من أجل التسجيل في تكوين تطبيقي، ومن ثمة المشاركة في التكوين المجاني على مدار 4 أيام مع دروس نظرية وأعمال تطبيقية في مخبر البناء «لافارج الجزائر»، وبعد التكوين سيقوم المعني بإنجاز 3 ورشات كاختبار تحت إشراف الفرق التابعة للشركة وبالأخص المدرب المروج للشركة الذي سيكون حضوره بمثابة دعم حقيقي للمتدرب في ورشات الاختبار. 

لطفي العقون 

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