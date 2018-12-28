ضحايا الحادث بلغ 30 قتيلاً

الخارجية تشكل خلية أزمة لمتابعة أوضاع الجزائريين ضحايا حريق لندن

شكل وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل خلية أزمة مكلفة بضمان متابعة تطور الأوضاع، جراء الحريق الذي اندلع ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء ببرج غرينفيل في لندن حيث تقطن عائلات جزائرية.

أوضح الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف، أن «تشكيل هذه اللجنة جاء بناء على المعلومات التي وافتنا بها قنصليتنا في لندن والتي تفيد بوجود بعض العائلات الجزائرية التي تقيم في المبنى الذي تعرض للحادث»، مضيفا «قام سفيرنا وقنصلنا في لندن بزيارة إلى موقع الحادث وإلى مراكز استقبال الضحايا في حين تم إرسال بعض الأعوان الدبلوماسيين إلى المستشفيات حيث تم استقبال المصابين»، وأوضح بن علي الشريف أن «مصالحنا الدبلوماسية والقنصلية في لندن على اتصال دائم مع السلطات البريطانية المختصة ومع ممثلي الجالية الجزائرية بغرض الحصول على أي معلومة مفيدة»، مضيفا أن «عملية تحديد هوية الضحايا صعبة نظرا لحجم المأساة والعدد المرتفع للمفقودين وليس هناك أي خبر أكيد لحد الآن عن وقوع ضحايا جزائريين في هذه المأساة». في سياق متصل، أعلنت الشرطة البريطانية أن حصيلة القتلى في حريق البرج السكني بلندن ارتفعت إلى ثلاثين شخصا، توفي أحدهم في المستشفى متأثرا بجراحه، وزارت الملكة إليزابيث والأمير ويليام مركزا لإيواء ضحايا الحريق أمس، في مركز ويست واي الرياضي. وتأتي الزيارة بعد تصريحات للشرطة باحتمال عدم التعرف على عدد من الضحايا، وقال رئيس شرطة لندن، ستيوارت كوندي، إنه لا يوجد دليل حتى الآن على أن الحريق أُضرم بفعل فاعل، وإنه تم التعرف على كل الضحايا في المستشفيات، وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قد أمرت الخميس، بإجراء تحقيق عام شامل فى الحريق الذي شب ببرج سكني غرب العاصمة لندن.

أسامة سبع