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أمهات يضطرن إلى التنقل مسافات طويلة لتلقيح أطفالهن

تفاقم أزمة غياب اللقاحات ببعض صيدليات جيجل

  17 جوان 2017 - 14:45   قرئ 352 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
تفاقم أزمة غياب اللقاحات ببعض صيدليات جيجل

سجلت عدد من العيادات الجوارية بولاية جيجل ـ لا سيما تلك الواقعة بإقليم دائرة العنصر ـ خلال الأيام الأخيرة تذبذبا في لقاحات الأطفال الرضع، وهو ما تسبب في مشاكل كبيرة لعشرات الأمهات اللائي وجدن أنفسهن مجبرات على التنقل إلى مناطق بعيدة من أجل تلقيح أطفالهن وسط حرارة عالية تجاوزت الـ 35 درجة. 

عبر العشرات من أولياء الأطفال عن تذمرهم من هذه المشكلة الجديدة التي طفت إلى السطح بشكل مفاجئ كما قال المعنيون، حيث تفاجأت العشرات من الأمهات بغياب اللقاحات الخاصة بأطفالهن، لا سيما تلك الموجهة للرضع الذين تتراوح أعمارهم مابين ستة أشهر و18 شهرا، حيث أكدن أنهن أُجبرن على التوجه إلى العيادة المتعددة الخدمات بالقنار، من أجل تلقيح أطفالهن بدعوى غياب هذه اللقاحات على مستوى بعض عيادات الجهة الشرقية وتحديدا عيادة بلدية العنصر التي تقدم خدماتها لسكان عدة مناطق إضافة إلى سكان البلدية المذكورة، مما يفسر غضب أولياء وأمهات الأطفال الذين تعذر تلقيحهم بهذه العيادة، حيث قالوا إنهم اضطروا إلى كراء سيارات والتنقل إلى مسافة طويلة من أجل تلقيح أطفالهم مع عناء الصيام وحرارة الطقس التي سجلت أرقاما قياسية تجاوزت 35 درجة. نفت مصادر صحية أن يكون لمشكل انعدام اللقاحات الخاصة بالأطفال على مستوى بعض العيادات الجوارية علاقة بنقص هذا النوع من اللقاحات التي توجد بكميات كبيرة في بقية العيادات الأخرى، مؤكدة أن هذا الأمر مرتبط بعدم مسارعة القائمين على العيادات المذكورة إلى استقدام كميات إضافية بعد نفاذ المخزون الذي كان بحوزتها، خصوصا أنها ليست المرة الأولى التي يشتكي فيها الأولياء من هذا المشكل خاصة بعيادة العنصر. من جهة أخرى، تُعرف بعض أصناف الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة نقصا كبيرا في أغلب صيدليات الولاية، مما أجبر المئات من المرضى على البحث عنها في أماكن خارج الولاية وحتى بالخارج، وهو الأمر الذي بات يؤرقهم خصوصا أصحاب الحالات الصحية الحرجة، الذين تتوقف حياتهم على جرعة من هذا الدواء أو ذاك، مما يفسر تدهور الحالة الصحية للكثير منهم بعدما فشلوا في الحصول على هذه الأدوية.

 عماد.م 

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