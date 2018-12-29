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جمعية التجار تطالب المعنيين بالالتزام وتحذرهم من المخالفة

السلطات المحلية مطالبة بنشر قوائم التجار المعنيين بالمداومة

  17 جوان 2017 - 18:50   قرئ 493 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
السلطات المحلية مطالبة بنشر قوائم التجار المعنيين بالمداومة

دعت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، السلطات المحلية إلى ضرورة الإسراع إلى نشر قوائم التجار المعنيين بالمداومة خلال يومي العيد، مطالبة بالمقابل التجار بالالتزام بواجب الخدمة العمومية لصالح زبائنهم وكذا تجنّبا للعقوبات التي يحددها القانون 08-04 المعدل في 2012 والمنظم للنشاطات التجارية خلال المناسبات والأعياد. 

طالبت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين مسؤولي البلديات بنشر قوائم التجار المعنيين بالمداومة خلال يومي العيد وتعليقها في الساحات العمومية ومداخل الأحياء، مضيفة أنّ مصالح مديريات التجارة أنهت إعداد قوائم جميع بلديات الوطن، حيث تتضمّن إجمالي هذه القوائم 35876 بمعدل 23 محلا تجاريا في كل بلدية، من بينهم 4745 مخبزة و22833 مواد غذائية مختلفة و282 مطحنة و131 ملبنة و40 مصنع مياه معدنية. في السياق ذاته، دعت جمعية الوطنية للتجار والحرفيين جميع التجار المسجلين على قوائم المداومة الالتزام إلى الالتزام بواجب الخدمة العمومية لصالح زبائنهم، تجنّبا للعقوبات التي يحددها القانون 08-04 المعدل في 2012 والمنظم للنشاطات التجارية خلال المناسبات والأعياد والتي تتمثل في غرامة مالية بين 30000 دج و200000 دج أو غلق المحل التجاري مدة 30 يوما. سطّرت مصالح وزارة التجارة برنامج مداومة خاصة بعيد الفطر المبارك، حيث تم تجنيد من 30 ألف تاجر يضمنون تموين المواطنين بالمواد الغذائية خلال يومي العيد، وحرصت على تكليف أزيد من 2000 عون مراقبة عبر كامل التراب الوطني، للسهر على ضمان عمل هؤلاء التجار، ودعت مصالح ساسي كل التجار المسخّرين إلى المشاركة بقوّة لإنجاح برنامج المداومة خلال يومي العيد. رغم التعليمات الصارمة من وزارة التجارة، التي تطلقها سنويا من أجل ضمان تموين المواطنين بالمواد الغذائية واسعة الاستهلاك خلال يومي العيد، طبقا لما ينص عليه قانون ممارسة الأنشطة التجارية، القاضي بإجبارية فتح المحلات التجارية، من خلال وضع مداومة للتجار أثناء العطل والأعياد الرسمية لضمان التموين المنتظم للمواطنين بالسلع والمنتجات الأساسي، إلا أنّ عددا كبيرا من التجار لا يحترمون التعليمات، حيث يجد المواطن نفسه أمام محلات مغلقة لفترة قد تزيد عن يومي العيد في غالب الأحيان، خاصة بولاية الجزائر العاصمة.  

من اعداد: وسيلة قرباج / المراسلين

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