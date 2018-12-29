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أكد التزام البنوك العمومية بتمويل البرامج السكنية

جبار: تسديد ديون مقاولات البناء قبل نهاية جوان

  18 جوان 2017 - 19:20   قرئ 586 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
جبار: تسديد ديون مقاولات البناء قبل نهاية جوان

 كشف رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية بوعلام جبار، عن تسديد البنوك لديونها تجاه مؤسسات البناء سيكون قبل نهاية الشهر الجاري، مؤكدا التزام البنوك العمومية بتمويل البرامج السكنية بما في ذلك برامج  عدل  والترقوي العمومي.

 

ذكر جبار أن البنوك العمومية ستلتزم بتمويل البرامج السكنية بما في ذلك برامج  عدل  والترقوي العمومي، معتبرا إياها أولوية في دعم الاقتصاد الوطني، مضيفا خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية أمس، أن البنوك العمومية ستدفع قرابة 30 مليار دينار جزائري من أجل إعادة استكمال البرامج السكنية. في الصدد ذاته، طمأن رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية جميع مؤسسات الإنجاز والبناء بتدارك التأخير المسجل في دفع مستحقاتهم قبل نهاية جوان الجاري، فيما يستكمل تمويل باقي البرامج السكنية إلى غاية آخر السنة والبرامج المسجلة لعامي 2018 و2019 على حد قوله. فيما يتعلق بنقص السيولة، فنّد بوعلام جبار هذا الأمر قائلا، إن البنوك تمنح قروضا بنسبة تتجاوز الـ 70 بالمائة لدعم الاستثمارات، مؤكدا في الوقت ذاته سعي البنوك إلى المضي في تمويل الاقتصاد وبلوغ نسبة نمو تقدر بـ 17 بالمائة نهاية العام، معبرا عن تسجيل مؤشرات إيجابية للوتيرة الحالية التي وصفها بالمحترمة، متطرقا في حديثه إلى توجه الحكومة القائمة على تنويع منتوج الادخار وتطوير جمع الموارد المالية. في سياق ذي صلة، أرجع ذات المسؤول أسباب نقص السيولة إلى انخفاض عائدات النفط والاستهلاك الكبير للقروض، خاصة في السنوات الماضية. كانت العديد من مؤسسات البناء والمقاولين المكلفين بإنجاز عدة برامج سكنية، قد نددت بتأخر البنوك في تسديد مستحقاتها المالية اتجاهها، مما أثر بشكل سلبي على تقدم وتيرة إنجاز تلك المشاريع رغم أهميتها البالغة والأولوية التي أعطتها الحكومة لها.

لطفي ع

 

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