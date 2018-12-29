عن جودة الصورة وزاوية الرؤية والمرونة

جهازا التلفاز أل جي أولد و سوبر يو أش دي ينالان أعلى العلامات

ما زالت إل جي إلكترونيكس تحتل الطليعة من حيث القيادة والابتكار في مجال الترفيه المنزلي، من خلال تلفازها أل جي سينياتور أوليد دبل يو LG SIGNATURE OLED TV W ، الذي نال جوائز بعد تعيينه أحسن تلفاز تصنيفا من قبل المجلة الأمريكية الرائدة لمنتجات المستهلكين.

تعد أل جي التي عرضت تلفاز أوليد لأول مرة على المستهلكين سنة 2013، الشركة المصنعة الوحيدة التي قدمت سلسلة من طرازات تلفاز أوليد، بما في ذلك تصميم الشفرة الدقيقة المدهش لسلسلة تلفاز أوليد أل جي B7 وG7، تصميم الصورة على الزجاج لسلسلة تلفاز أوليد أل جي E7وG7، وتصميم الصورة الوحيدة على الجدار لسلسلة أل جي سينياتور أوليد دبل يو. وفي هذا الشأن، صرّح رئيس شركة إل جي إلكترونيكس للترفيه المنزلي بريان كوون، قائلا لقد كانت شركة إل جي رائدة في مجال تكنولوجيا تلفاز أوليد ومنذ ذلك الحين استمر ظهورها، فضلا عن تكريس موارد هائلة سمحت بتطوره لفائدة جميع المستهلكين ، مضيفا يصنف أفضل المعلقين في مجال أجهزة التلفزيون باستمرار أوليد كأفضل تكنولوجيا تلفاز متاحة، ونحن نعد الشركة المصنعة الوحيدة التي تقدم مجموعة متنوعة من تلفاز أوليد بأحجام شاشته وطرازاته، ليس هناك وقت أفضل من هذا لاقتناء أفضل تكنولوجيا تلفزيونية في السوق . ووفقا لمجلة المستهلكين الرائدة في الولايات المتحدة، حصلت أجهزة تلفزيون إل جي أوليد على أعلى الدرجات من حيث جودة الصورة، زاوية الرؤية والمرونة، مما أدى إلى تقلدها أعلى مرتبة للأداء العام، ولقد كانت أل جي السباقة لعرض وحدات البيكسل التحولية في أوليد لشاشات التلفزيون وما زالت الشركة المصنعة الوحيدة لأجهزة التلفزيون التي تقدم أوسع تشكيلة من سلسلة تلفزيونات أوليد - تتألف منW7 بـ 77 و65 بوصة، G7 بـ 77 و65 بوصة، E7 بـ 65 و55 بوصة، C7 بـ 65 و55 بوصة وB7 بـ 65 و55 بوصة.

على عكس شاشات LCD، تخلق تكنولوجيا أوليد الضوء الخاص بها، وذلك يعني أنه يمكن التحكم في كل بيكسل فيها، تشغيله أو إيقافه تماما بشكل فردي، مما يؤدي إلى مستويات مثالية من السواد، تفاصيل أدق في المناطق الداكنة وانعدام شبه كلي لاندثار الضوء، رفقة لوحة ألوان تضم أكثر من مليار لون غني، وهو ما يسمح لتلفاز أل جي أوليد بتقديم صور حية، وألوان أكثر جرأة وجودة استثنائية للصورة.