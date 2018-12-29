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شملت قطاع البناء والأشغال العمومية والكهرباء

إنشاء 16202 مؤسسة اقتصادية جديدة خلال سنة فقط

  18 جوان 2017 - 19:32   قرئ 550 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
إنشاء 16202 مؤسسة اقتصادية جديدة خلال سنة فقط

ارتفعت نسبة إنشاء المؤسسات الاقتصادية خلال سنة 2016 إلى 4.7 بالمائة، حيث بلغ عددها 16202 خلال سنة فقط، مما يترجم تطور النشاط التجاري الاقتصادي ووعي المتعاملين الاقتصاديين بضرورة تسوية وضعيتهم الضريبية وتقنين نشاطهم.

  

نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن المركز الوطني للسجل التجاري أن عدد المؤسسات التي تم إنشاؤها السنة الماضية قد بلغ 16202 مؤسسة مسجلة في السجل التجاري، بارتفاع بنسبة 4.7 بالمائة مقارنة بسنة 2015. وتم إنشاء هذه المؤسسات أساسا في قطاعات أشغال البناء والأشغال العمومية الكبرى والموارد المائية وأشغال الكهرباء. في المقابل سجل عدد الأشخاص الطبيعيين المسجلين في السجل التجاري خلال 2016 انخفاضا بنسبة 6.1 بالمائة، بمجموع 144.276 شخص جديد مقابل 153.616 في 2015.

وفي ذات الصدد، أكد  سي أن أر سي  أن عدد المؤسسات المشطوبة من السجل التجاري السنة الماضية 7677 مؤسسة، منها 3617 شركة ذات مسؤولية محدودة أي 47 بالمائة من العدد الإجمالي من المؤسسات المشطوبة، إضافة للشركات ذات المسؤولية المحدودة بلغ عدد المؤسسات ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة المشطوبة 2954 مؤسسة و698 شركة ذات اسم جماعي و392 شركة ذات أسهم و7 مجمعات و4 فروع و3 مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري وشركتين اثنين ذات توصية بسيطة حسب إحصاءات المركز الوطني للسجل التجاري.

وذكر المركز الوطني للسجل التجاري حسب مجال النشاط أن المؤسسات الناشطة في أشغال البناء كانت الأكثر تعرضا للشطب بمجموع 936 مؤسسة، ثم تليها مؤسسات الأشغال الكبرى والموارد المائية، أين تراجعت نسبة الشطب المسجلة سنة 2016 إلى 7.1 بالمائة مقارنة بسنة 2015 التي شهدت تشطيب 8305 مؤسسة.

من جانبها، أكدت مسؤولة عن المركز الوطني للسجل التجاري أن نسبة الشطب من السجل التجاري عرفت  استقرارا  خلال السنوات الأخيرة بعدما بلغ أرقاما  قياسية  بين 2010 و2012، حينما قررت الحكومة إلغاء شرط تقديم الكشف الضريبي المدقق من أجل القيام بعملية مماثلة.

مريم سلماوي

 

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