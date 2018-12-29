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وزارة التجارة تكشف بالارقام حصيلة عمل مصالح الرقابة وقمع الغش خلال 20 يوما من رمضان

  19 جوان 2017 - 13:26   قرئ 514 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
وزارة التجارة تكشف بالارقام حصيلة عمل مصالح الرقابة وقمع الغش خلال 20 يوما من رمضان

سجلت مصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة، خلال العشرين يوما الأولى من شهر رمضان 2017، والموافقة للفترة الممتدة من 27 ماي إلى 15 جوان 2017، النتائج التالية:

عدد التدخلات: 146.683؛

عدد المخالفات المسجلة : 29.847؛

عدد المحاضر المحررة : 28.704؛

المبلغ الإجمالي للمنتوجات المحجوزة : 814,09 مليون دينار جزائري؛

المبلغ الإجمالي لعدم الفوترة: 5,787 مليار دينار جزائري؛

عدد المحلات المقترحة للغلق: 1.279؛

عدد العينات المقتطعة: 1.427.

وتوزع هذه النتائج المسجلة حسب مجال التدخل كما يلي:

في مجال مراقبة النوعية وقمع الغش:

في هذا الإطار، قامت مصالح الرقابة بتسجيل 66.481 تدخل، نتج عنه معاينة 11608 مخالفة وتحرير 11.174 محضر متابعة قضائية مع اقتراح الغلق الإداري لـ 320 محل تجاري.

كما سمحت هذه التدخلات بحجز كمية تقدر بــ 147,82طن من السلع غير مطابقة أوغير صالحة للاستهلاك، بقيمة مالية تقدر بـ 35,81 مليون دينار جزائري، سلمت منها 35,36 طن من السلع الصالحة للاستهلاك بقيمة مالية تقدر بـ 8,23 مليون دينار جزائري إلى مراكز المنفعة العامة.

أما بخصوص طبيعة المخالفات المسجلة فتتمثل أساساً في:

انعدام النظافة والنظافة الصحية: 4.695 مخالفة بنسبة 40,45 %؛

عدم احترام درجة حرارة الحفظ : 1.652 مخالفة بنسبة 14,23 %؛

حيازة وبيع مواد غير صالحة للاستهلاك: 1.594 مخالفة بنسبة 13,73 %؛

انعدام الرقابة الذاتية: 984 مخالفة بنسبة % 8,48؛

عدم مطابقة الوسم : 610 مخالفة بنسبة 5,25 %؛

حيازة وبيع منتوج غير مطابق : 594 مخالفة بنسبة 5,12 .%

في مجال مراقبة الممارسات التجارية:

في هذا المجال، تم تسجيل 80.202 تدخل، نتج عنه معاينة 18.239 مخالفة وتحرير 17.530 محضر متابعة قضائية مع اقتراح الغلق الإداري لـ 959 محل تجاري.

كما سمحت هذه التدخلات بالكشف عن مبلغ إجمالي لعدم الفوترة يقدر بـ 5,787 مليار دينار جزائري، و حجز سلع بقيمة 778.286.879,71 دينار جزائري.

أما بخصوص طبيعة المخالفات المسجلة فتتمثل أساساً في:

عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات : 10.124 مخالفة بنسبة % 55,50 ؛

عدم الفوترة: 2.313 مخالفة بنسبة12,68 % ؛

معارضة الرقابة: 1.070 مخالفة بنسبة 5,86 %؛

ممارسة نشاط تجاري دون القيد في السجل التجاري: 847 مخالفة بنسبة 4,64 %؛

عدم تعديل القيد في السجل التجاري: 412 مخالفة بنسبة 2,25 %؛

ممارسة أسعار غير شرعية: 364 مخالفة بنسبة1,99 %.

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