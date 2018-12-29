أسعار النفط تتراجع لهذه الأسباب

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين تحت وطأة التوسع المستمر لأعمال الحفر في الولايات المتحدة مما يبقي على الإمدادات العالمية مرتفعة رغم الجهود التي تقودها أوبك لخفض الإنتاج من أجل تقليص المعروض بالسوق

وتأثرت الأسعار أيضا بمؤشرات على تباطؤ الطلب لتنخفض إلى مستويات مشابهة لما كانت عليه عندما أعلنت تخفيضات الإنتاج للمرة الأولى أواخر العام الماضي و تراجعت أسعار العقود الآجلة بالاسواق الأسياوية لخام القياس العالمي مزيج برنت 18 سنتا بما يعادل 4. 0 بالمائة إلى 19. 47 دولار للبرميل في حين انخفضت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 20 سنتا أو 5ر0 بالمائة إلى 54. 44 دولار للبرميل

و تبقى أسعار كلا الخامين منخفضة نحو 14 بالمائة منذ أواخر مايو الفارط عندما قرر منتجون بقيادة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تمديد تعهدهم بخفض الإنتاج ب 1.8 مليون برميل يوميا لتسعة أشهر إضافية حتى نهاية الربع الأول من 2018. وقال متعاملون إن العامل الرئيسي وراء انخفاض الأسعار هو الزيادة المطردة في الإنتاج الأمريكي مما يقوض الجهود التي تقودها أوبك بحيث أن عدد حفارات النفط الأمريكية يواصل الارتفاع وقد زاد ست حفارات الأسبوع الماضي. و قالكبير محللي السوق لدى أكسي تريدر للوساطة في العقود الآجلة "بهذا يزيد عدد الحفارات للأسبوع الثاني والعشرين على التوالي وهو رقم قياسي"

بحسب الإحصاءات أضاف المنتجون الأمريكيون 431 منصة حفر نفطية منذ بلغ العدد مستوى قياسيا منخفضا في 27 ماي 2016. و تقول التحليلات أنه إذا استمر عدد الحفارات عند المستويات الحالية فإن إنتاج النفط الأمريكي سيزيد 770 ألف برميل يوميا بين الربع الأخير من العام الماضي والربع المماثل من هذا العام في حقول النفط الصخري. ما زالت إمدادات أوبك ودول أخرى مشاركة في تخفيضات الإنتاج مثل روسيا أكبر منتج للنفط في العالم مرتفعة نظرا لعدم التزام بعض الدول بشكل كاملة بتعهداتها