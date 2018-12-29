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فيما تم حجز 814 مليون دينار من المنتجات خلال 20 يوما

5 مليار دج قيمة السلع غير المفوترة عبر الأسواق والمحلات

  19 جوان 2017 - 19:18   قرئ 444 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
5 مليار دج قيمة السلع غير المفوترة عبر الأسواق والمحلات

 فاقت قيمة السلع غير المفوترة المعروضة للبيع عبر مختلف الأسواق والمحلات التجارية بولاية الجزائر خلال العشرين يوما الماضية من الشهر الفضيل 5 مليارات دينار، فيما تم حجز ما يعادل 814 مليون دينار من المنتجات وتسجيل 29 مخالفة وتحرير 28 محضرا قضائيا وغلق 1279 محل.

 

أبرز بيان لمصالح الرقابة وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة، أن العشرين يوما الأولى من الشهر الفضيل التي امتدت من 27 ماي إلى 15 جوان شهدت تسجيل 146.683 تدخل، وأحصت من خلالها ذات المصالح 29.847 مخالفة و28.704 محضر قضائي، فيما تم حجز ما يعادل 814.09 مليون دج من المنتوجات، و5.787 مليار دج من المنتوجات غير المفوترة، كما اقترح غلق 1279 محل. وأضاف المصدر ذاته أن مصالح الرقابة تدخلت 66.481 مرة في إطار مراقبة النوعية وقمع الغش، مما نتج عنه 11.608 مخالفة، إضافة إلى تحرير 11.174 محضر متابعة قضائية، مع اقتراح الغلق الإداري لـ 320 محل تجاري. كما تم حجز 147.82 طن من السلع غير المطابقة أو غير الصالحة للاستهلاك بقيمة 35.81 مليون دينار، لعدة أسباب من بينها انعدام النظافة، وعدم احترام درجة حرارة الحفظ وعدم مطابقة الوسم، سُلم منها 35.36 طن من السلع الصالحة للاستهلاك بقيمة مالية تقدر بـ 8.23 مليون دج إلى مراكز المنفعة العامة. وفيما يتعلق بمراقبة الممارسات التجارية، تم تسجيل 80.202 تدخل أدى إلى تسجيل 18.239 مخالفة وتحرير 17.530 محضر متابعة قضائية مع اقتراح الغلق الإداري لـ 959 محل تجاري.

أما بخصوص طبيعة المخالفات المسجلة فتتمثل أساسا في عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات، والتي قدرت بـ 10.124 مخالفة، وهو ما يعادل 55.50 بالمائة، إضافة إلى عدم الفوترة، والتي قدرت بـ2.313  مخالفة بنسبة 12.68 بالمائة، فضلا عن معارضة الرقابة بـ 1.070 مخالفة بنسبة 5.86 بالمائة، بالإضافة إلى ممارسة نشاط تجاري دون القيد في السجل التجاري، وقدر عدد المتورطين فيه 847 بنسبة 4.64 بالمائة. أمّا فيما يتعلق بعدم تعديل القيد في السجل التجاري، فقدر عدد المخلفات بـ 412 بنسبة 2.25 بالمائة، أما ممارسة أسعار غير شرعية فبلغت 364 مخالفة بنسبة 1.99 بالمائة.

 

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