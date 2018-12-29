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بعد إعلان وزارة التجارة عن تأخر الإفراج عن الرخص

شبـــــح السنـــــة البيضـــــاء يحـــــوم حـــــول وكـــــلاء السيــــــارات

  20 جوان 2017 - 19:48   قرئ 646 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
شبـــــح السنـــــة البيضـــــاء يحـــــوم حـــــول وكـــــلاء السيــــــارات

أثارت تصريحات وزير التجارة أحمد ساسي عبد الحفيظ، بشأن توزيع رخص استيراد السيارات بلبلة لدى الوكلاء، جراء تأخرها لأسابيع أخرى، حيث قال الوزير إن اللجنة المكلفة بدراسة الملف لم تنه أشغالها بعد، مشيرا إلى أن النتائج سيتم الإعلان عنها في غضون  الأسابيع المقبلة ، وهو ما يضاعف فرضية سنة بيضاء وفوضى أكبر في السوق.

  

رفض الوزير إعطاء تاريخ محدد لتوزيع الرخص التي أسالت الكثير من الحبر رغم إعلان وزير التجارة بالنيابة السابق عبد المجيد تبون عن قرب توزيعها، حيث أكد العديد من الوكلاء أنه حتى في حالة إفراج الحكومة عن الرخص الشهر القادم، فإن ذلك يخفف من الأزمة، كون أغلبية المصانع تخفض إنتاجها في هذه الفترة، مضيفا أنه حتى في حالة جاهزية الطلبيات، فإنه يتطلب وصولها إلى الجزائر ما لا يقل عن 3 أشهر، وهو ما يعني أن أولى السيارات المستوردة تصل نهاية السنة الجارية أو بداية السنة المقبلة، وهو ما يجعل الأزمة تتفاقم مثلما حصل لرخص 2016 التي استمرت صلاحيتها حتى شهر مارس الفارط إلى غاية تجميدها من طرف مصالح الجمارك، وأدى هذا الجمود إلى مقاطعة الوكلاء للصالون الدولي، حيث أعلنت جمعية مصنعي ووكلاء السيارات عن عدم مشاركة وكلائها في الطبعة الـ 20 للصالون الدولي للسيارات، حيث أكد مسؤول بجمعية مصنعي ووكلاء السيارات  رياض أندلسي ، أن وكلاء السيارات لا يمكنهم المشاركة في صالون الجزائر الدولي للسيارات بسبب التأخر في منح رخص الاستيراد، وأكد ذات المتحدث أن رئيس الجمعية  سفيان حسناوي  طلب رأي 40 وكيلا للسيارات حول هذه القضية، ومن إجاباتهم  فإنه مقتنع بأن الوكلاء ليسوا قادرين على المشاركة في هذه الظروف . للإشارة، حددت الحكومة  كوطة  استيراد السيارات خلال السنة الجارية بـ 27 ألف و500 سيارة سياحية ـ حسبما أكدته مصادر  المحور اليومي ـ  توزع على كافة الوكلاء المعتمدين، حيث ستشرع وزارة التجارة في منح رخص الاستيراد للمتعاملين المعنيين، بغرض استيراد الحصص المحددة لهم خلال الأيام المقبلة، ويأتي قرار تقليص رخص الاستيراد إلى قرابة الربع مقارنة بسنة 2016 إلى تخفيض الفاتورة من جهة، وتشجيع مصانع التركيب المحلية على غرار  رونو  و هيونداي  و سوفاك  التي شرعت في تسويق سياراتها المحلية منجهة أخرى.

 أسامة سبع

 

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