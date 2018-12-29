خلال لقاء جمعها بممثلي المصانع

وزارة التجارة تطمئن منتجي أغذية الدواجن والأنعام

طمأنت وزارة التجارة منتجي أغذية الدواجن والأنعام والمربين حول توفر المواد الضرورية، وكذا سهر مصالحها على ذلك.

استقبلت وزارة التجارة، صبيحة أمس، ممثلين عن مصنعي أغذية الدواجن والأنعام والمربين في لقاء تم الاستماع فيه إلى انشغالات المهنيين في هذا الميدان حول مسألة تسويق أغذية الأنعام والدواجن. وفي هذا الصدد، أكدت مصالح وزارة التجارة أنه تم منح 167 رخصة استيراد خلال الأسبوع الماضي، يتم بموجبها اقتناء 2128779 طن من الذرة، 462076 طن من الشعير، 495514 طن من فول الصوجا، 9041 من المكمل المعدني الفيتاميني، إضافة إلى الكمية المعتبرة التي تم استيرادها من شهر جانفي 2017 إلى غاية شهر أفريل، تاريخ إخضاع المواد سالفة الذكر لنظام رخص الاستيراد التي بلغ حجمها 1794750 طن من الذرة، 278166 طن من الشعير، 501435 طن من فول الصوجا، 20870 طن من المكمل المعدني الفيتاميني، إضافة إلى التزام الديوان الوطني لتغذية الأنعام بتوفير الحصة المخصصة له في الآجال المحددة، ومن كل المعطيات سالفة الذكر طمأنت وزارة التجارة مصنعي أغذية الدواجن والأنعام ومربي الدواجن بتوفر المواد الضرورية وسهر مصالح الوزارة على ذلك.

للإشارة، أفرجت اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة طلبات رخص الاستيراد عن 167 رخصة لاستيراد كمية إجمالية من الأعلاف وتغذية الأنعام والدواجن تفوق 3 ملايين طن، عقب دراستها لـ 228 طلب مودع لدى الأمانة التقنية للجنة.