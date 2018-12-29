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حلت أمس بالمصنع دون المرور بمجمع إيميتال

لجنة وزارية تحقق في الحسابات المالية والإدارية لمركب الحجار

  20 جوان 2017 - 19:58   قرئ 583 مرة   1 تعليق   الاقتصاد
لجنة وزارية تحقق في الحسابات المالية والإدارية لمركب الحجار

حلت لجنة التحقيق التي أوفدها وزير الصناعة والمناجم محجوب بدة بمركب الحجار أمس، على خلفية تجاوزات وفضيحة توقف وحدة الأكسجين 1 على مستوى الفرن العالي رقم 2، حيث باشرت اللجنة التحقيق في الحسابات المالية والإدارية وكذا التدقيق في التجهيزات التابعة لمختلف وحدات المركب.

 

أسرّت مصادر مطلعة لـ  المحور اليومي  من داخل مركب الحجار، أن لجنة التحقيق المشكلة من ثلاثة إطارات جدد من وزارة الصناعة والمناجم قد حلت بالمركب أمس، من أجل الكشف عن أسباب الوضع الكارثي الذي آل إليه مركب مؤخرا. وقد تم إيفاد هذه اللجنة دون المرور على مركب إيميتال مثلما هو مفروض، الأمر الذي يدل على فقدان الوافد الجديد على وزارة الصناعة والمناجم الوزير محجوب بدة ثقته في مسؤولي مركب إيميتال حسب ذات المصدر. وقد شرع أعضاء اللجنة في العمل أمس، وقاموا بمراقبة الحسابات المالية والإدارية لمركب الحجار وكذا التحقيق في أسباب توقف الفرن العالي رقم 2 وفضيحة العطب المفاجئ الذي مس وحدة الأكسيجين  1  رغم أن الحكومة خصصت مبلغ 1 مليار دولار لإعادة تهيئة الفرن الذي يعد عصب مركب الحجار، بالإضافة إلى تدقيقها في مختلف تجهيزات الوحدات التابعة لمركب الحجار. وحسب مصدرنا فإن الوزير بدة شدد على ضرورة إيفاده بتقارير مفصلة عن حال المركب من أجل اتخاذ إجراءات استعجالية تصل إلى إحداث تغيير سيمسّ الرئيس المدير العام لمجمع الصناعات الحديدية والفولاذية  إيميتال  أحمد يزيد تواتي بعد فشله في مهمة إعادة تأهيل المركب وإدخاله مرحلة الإنتاج رغم توقفه لأكثر من سنة ونصف، ممّا خلف خسائر مادية فادحة للخزينة العمومية بالعملة الصعبة. وبعد إطلاع الوزير على ملف مركب الحجار ومجمع إيميتال، تفاجأ محجوب بدة بوجود ديون بقيمة 1 مليار دولار تركها المجمع الدولي للحديد والصلب  أرسيلور ميتال  بعدما وقّع أحمد يزيد تواتي على الاتفاق النهائي الذي يتضمن تحويلا كليا للطرف الجزائري من الحصص الاجتماعية لشركات أرسيلور ميتال الجزائر وأرسيلور ميتال للقنوات والأنابيب الجزائرية وكذا أرسيلور ميتال تبسة دون دفع هذه الأخيرة لديونها العالقة، مما جعل مركب الحجار يغرق في الديون. وحسب ذات المصدر، فإن الوزير أبدى تساؤلا على أي أساس تم إبرام الاتفاق مع  أرسيلور ميتال ، لاسيما أن بنود العقد لم تنص على إلزام الشريك الهندي بدفع ديونه العالقة تجاه الخزينة العمومية.

 لطفي العقون

 

تعليقات (1 منشور)

20/06/2017 22:37:50
ربما الحل يكمن في اعاده بناء فرن جديد لكي لايضيعوا الوقت هباءا وتوسيع المصنع لزياده الانتاج
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