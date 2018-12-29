خلال زيارة تفقدية لمؤسسات إنجاز السكك الحديدية بالرويبة

زعلان يشدد على تسليم مشاريع القطاع في آجالها المحددة

شدّد وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان على ضرورة مواصلة العمل لتسليم المشاريع في آجالها المحددة والاعتماد على التكوين المستمر والمتخصص لتحسين مستوى الإنجاز باستخدام التقنيات المتطورة في مجال السكك الحديدية.

أكد عبد الغني زعلان، خلال لقائه مع عمال وإطارات المؤسسات المتخصصة في مجال دراسة وإنجاز السكك الحديدية الواقعة ببلدية الرويبة، والوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية أنيسريف ، على مواصلة العمل والمثابرة، لتنفيذ البرنامج المسطر والرامي إلى إنجاز 4400 كلم من خطوط السكة الحديدية والتجند أكثر ومضاعفة الجهد، لإنجاز ما تبقى من خطوط على المستوى الوطني، يضيف نفس المصدر. شملت هذه الزيارة التي تندرج في إطار المتابعة الميدانية لمختلف مؤسسات قطاع النقل، كلا من الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية أنيسريف والمعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية والمركز الوطني لرخص السياقة سينابيك والمؤسسة العمومية الاقتصادية لإنجاز الهياكل الأساسية للسكك الحديدية أنفرافير ومؤسسة منشآت السكك الحديدية أنفراراي وشركة الدراسات التقنية والهندسة للسكة الحديدية سيتيراي وشركة إيستال للسكك الحديدية والقاعدة الرئيسية لصيانة القاطرات.