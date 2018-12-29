برنامج إضافي سيدخل الخدمة بداية من الغد

أس أن تي أف تدعـــــم قطـــــارات الخطــــــوط الطويلــــــة بمناسبــــــة العيـــــــد

الشروع في إطلاق رحلات ليلية بداية من 26 جوان

سطرت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، برنامجا لدعم قطارات الخطوط الطويلة ابتداء من الغد، وذلك بمناسبة عيد الفطر، في حين سيتم إطلاق رحلات ليلية ابتداء من 26 جوان الجاري.

بخصوص خط الجزائر العاصمة -وهران، برمجت الشركة رحلتين من الساعة6 و10 دقيقة إلى الساعة 11 و29 دقيقة ومن الساعة 12 و30 دقيقة إلى الساعة 17 و39 دقيقة ابتداء من محطة آغا وعلى قطار عادي، أما بالنسبة لقطار الرفاهية فتوفر الشركة على نفس الخط رحلتين أيضا، الأولى من الساعة 8 إلى الساعة 12 والثانية من الساعة 15 إلى غاية الساعة 19، وفيما يخص رحلتي الخط وهران-الجزائر العاصمة، فتتمان عبر قطار عادي ما بين الساعة 8 إلى الساعة 12 وما بين الساعة 12 و30 دقيقة و17 و44 دقيقة، وعبر رحلتين على قطار الرفاهية الأولى ما بين الساعة 8 و12 والثانية تنطلق على الساعة 15، لتنتهي في محطة آغا على الساعة 19، وعلى متن قطار عاد تقترح الشركة على زبائنها رحلة من العاصمة إلى قسنطينة من الساعة 7 و25 دقيقة إلى الساعة 14 و30 دقيقة ورحلة من قسنطينة إلى العاصمة من الساعة 6 و40 دقيقة إلى الساعة 13 و15 دقيقة، وللمسافرين من العاصمة إلى عنابة توفر الشركة رحلة ليلية على متن قطار من الساعة 21 و30 دقيقة إلى 7 و28 دقيقة، فيما تقترح على القادمين من عنابة إلى العاصمة رحلة على قطار من نفس النوع من الساعة 21 و30 دقيقة إلى 7 و37 دقيقة، وسيتم تعزيز خط وهران-بشار برحلة على قطار ليلي ينطلق من وهران على الساعة 23 و30 دقيقة ويصل إلى بشار على الساعة 8 و46 دقيقة ورحلة أخرى من بشار إلى وهران ما بين الساعة 23 والساعة 9، وتوضح الشركة في بيانها، أنه ابتداء من الإثنين، 26 جوان سيتم الربط بين الجزائر وعنابة برحلة ذهاب بين الساعة 19 و40 دقيقة والساعة 5 و38 دقيقة ورحلة إياب ما بين الساعة 19 و20 دقيقة والساعة 5 و44 دقيقة، وذلك على متن قطارات ليلية للخطوط الطويلة صنف مراقد وأماكن الجلوس، وسيتم كذلك اقتراح رحلة -على متن القطارات ذاتها- ما بين وهران وبشار تنطلق على الساعة 19 و40 دقيقة وتصل على الساعة الخامسة تماما ورحلة ما بين بشار ووهران، ما بين الساعة 19 والساعة 5، إضافة إلى رحلات من وهران إلى بشار أيام السبت والإثنين والأربعاء على الساعة 22 و40 دقيقة، على أن يكون الوصول على الساعة 8 و15 دقيقة ورحلات من بشار إلى وهران أيام الأحد والثلاثاء والخميس من الساعة 22 إلى الساعة 7 و25 د.

بوعلام ح