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نفاذ مدخراتهم خلال شهر رمضان

كسوة العيد ترهق العائلات ونساء يلجأن لرهن مجوهراتهن

  21 جوان 2017 - 19:40   قرئ 598 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
كسوة العيد ترهق العائلات ونساء يلجأن لرهن مجوهراتهن

مع بدء العدّ التنازلي لنهاية شهر رمضان واقتراب عيد الفطر المبارك حولت العائلات العنابية وجهتها من أسواق الخضر والفواكه إلى محلات بيع الملابس والأقمشة، حيث تعرف شوارع مدينة عنابة في الأسبوع الأخير من الشهر الفضيل حركة وازدحاما كبيرا من طرف العائلات، خاصة النساء على محلات بيع الملابس من أجل اقتناء كسوة العيد لأبنائهن، لكن الكثير منهن اصطدمن بحقيقة مرة وهي الارتفاع الكبير للأسعار، مما جعل الكثيرات منهن يؤجلن شراء الكسوة إلى الأيام الأخيرة لعّل وعسى تنخفض الأسعار قليلا.

 

خلال الجولة الاستطلاعية التي قادت جريدة  المحور اليومي  إلى بعض محلات بيع الملابس الجاهزة بعنابة لاحظنا الارتفاع الجنوني في الأسعار، حيث إن سعر البذلة الواحدة للذكور تتجاوز 10 آلاف دينار جزائري، أما أسعار ملابس الإناث فإنها منخفضة قليلا مقارنة بالذكور، حيث تتراوح ما بين ثلاثة آلاف دينار وستة آلاف دينار، ورغم أن جودة الأقمشة ونوعيتها ليست بالجيدة، إلا أنها مرتفعة مقارنة بالسنة الماضية، وهو ما أثار استياء العائلات التي فضلت أغلبها التوجه إلى أسواق بيع الملابس القديمة أو ما يعرف بـ الشيفون ، نظرا لانخفاض الأسعار، كما أنها السبيل الوحيد لإسكات أطفالهم في ظل عجزهم عن شراء ألبسة العيد بسبب ارتفاع الأسعار.

نساء يرهنّ مجوهراتهن وأخريات يلجأن إلى الاستدانة

من جانب آخر، تسببت المصاريف الكثيرة التي أنفقتها العائلات خلال شهر رمضان إلى لجوء البعض منها إلى اقتراض بعض الأموال من عند الأهل والأصدقاء، من أجل إكمال الأيام الأخيرة من رمضان وشراء كسوة العيد لأطفالها والمواد الخاصة بحلويات العيد، فيما فضلت بعض النساء وربات البيوت اختيار حل آخر وهو رهن مصوغاتهن الذهبية في البنوك لمساعدة أزواجهن على المصاريف المتعددة التي أثقلت كاهلهم، خاصة أصحاب الدخل الضعيف الذين يعانون الأمرّين هذه الأيام، بسبب استحالة توفير المال اللازم لتغطية مصاريف العيد وارتفاع أسعار ملابس الأطفال من جهة وإنفاقهم جميع مدخراتهم خلال شهر رمضان من جهة أخرى. وفي ظل هذا وذاك يبقى المواطن البسيط هو الذي يدفع فاتورة غلاء الأسعار في ظل غفلة السلطات المحلية.

انتعاش الحركة بمحلات بيع ملابس الأطفال في الليل

في ظل ارتفاع درجات الحرارة في النهار، فإن معظم العائلات باتت تفضل الخروج بعد الإفطار من أجل قضاء حاجياتها وشراء كل المستلزمات المتعلقة بالعيد من كسوة الأطفال إلى مستلزمات الحلويات وغيرها من الأمور الأخرى، حيث باتت تعرف شوارع المدينة في الليل حركية كبيرة تستمر إلى ساعات متأخرة من الليل، بعد أن وجدوا في ذلك فرصة من أجل الترفيه عن أنفسهم من تعب الصيام وارتفاع درجة الحرارة وقضاء حاجياتهم، حيث تعرف محلات ملابس الأطفال ببلديات البوني وعنابة والحجار إقبالا كبيرا عليها من طرف المواطنين خلال الأيام الأخيرة، بعد السبات الذي مسهم في النصف الأول من رمضان.

إلياس - ب

 

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