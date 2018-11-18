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الوزير عازم على إحداث ثورة في القطاع الصناعي

تغييرات كبيرة على رأس المجمعات الصناعية

  22 جوان 2017 - 01:47   قرئ 741 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
تغييرات كبيرة على رأس المجمعات الصناعية

 سيجري وزير الصناعة المناجم محجوب بدة في الأسبوع المقبل عدة تغييرات على رأس المجمعات الصناعية العمومية، من أجل ضخ دماء جديدة في القطاع الصناعي وإحداث ثورة على مستواه، للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحريره من التبعية للمحروقات.

 

علمت  المحور اليومي  من مصادر مسؤولة بوزارة الصناعة والمناجم أن الوافد الجديد على الوزارة يعتزم إجراء حركة تغيير واسعة ستشمل 12 مجمعا صناعيا، حيث من المنتظر أن ينهي الوزير محجوب بدة مهام مسؤولي المجمعات الصناعية الأسبوع المقبل، بعد فشلهم في إحداث ثورة صناعية حقيقة في الجزائر، لاسيما أن الحكومة كانت تعول كثيرا على هذه المجمعات العمومية التي أنشئت سنة 2015 من أجل تنويع الاقتصاد الوطني وإنعاش الخزينة العمومية بعد تضررها جراء تراجع عائداتها من العملة الصعبة إثر انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية.

وسيشمل القرار حسب ذات المصدر، مجمعات الصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية والتجهيزات الكهربائية والكهرومنزلية والإلكترونية والميكانيك وصناعات التعدين والحديد والصلب والنسيج والجلود، بالإضافة إلى الشركة الوطنية للسيارات الصناعية والمجمع الصناعي لإسمنت الجزائر ومجمع الصناعات الصيدلانية  صيدال  والشركة الوطنية للتبغ والكبريت ومجمع مناجم الجزائر  منال .

ويبدو أن النتائج السلبية التي حققها مسؤولو هذه المجمعات لاسيما المجمعات الكبرى، عجلت في اتخاذ الوزير لقرار إنهاء مهام مسؤوليها وإحداث تغييرات جذرية على هذه الأخيرة، كما أن توصيات الوزير الأول عبد المجيد تبون حول ضرورة بناء اقتصاد وطني قوي ومتنوع لمجابهة الأزمة المالية، يُحتّم ضخ دماء جديدة وإقصاء جميع المسؤولين والقائمين على الشركات والمجمعات العمومية ممن فشلوا في مهامهم المخولة لهم.  

وسيعمل هذا القرار على إعطاء نفَس وديناميكية جديدة في تسيير المجمعات الصناعية الجديدة للإسراع في تنفيذ مخططات التنمية المصادق عليها من قبل مجلس مساهمات الدولة.

وكان المسؤول الأول عن قطاع الصناعة والمناجم قد أجرى الأسبوع الماضي حركة تغييرات في قطاعه، شملت إنهاء مهام مسؤولين كبار، على غرار المدير العام لترقية الاستثمار، والمدير العام لتسيير القطاع العام التجاري بالوزارة، كما أنهى الوزير الجديد مهام المدير العام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والمناجم.

لطفي العقون

 

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