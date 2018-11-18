جشع التجار يعود عشية عيد الفطر

ارتفاع جنوني في أسعار الخضر والفواكه

عرفت أسعار الخضر والفواكه، عشية عبد الفطر المبارك، ارتفاعا غير مسبوق فاق الـ 50 بالمائة، بعدما شهدت استقرارا طوال شهر رمضان، الأمر الذي أفسد على الجزائريين فرحتهم بعيد الفطر، ويؤكد مرة أخرى جشع بعض التجار ممن يغتمون الأعياد لتحقيق أرباح سريعة ولو على حساب الموطن البسيط.

وقفت «المحور اليومي» في جولتها الاستطلاعية التي قادتها إلى بعض أسواق العاصمة أمس، على الارتفاع الجنوني الذي مسّ أسعار الخضر وبعض الفواكه مع نهاية شهر رمضان، حيث تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد من الكوسة «القرعة» حدود 140 دينار جزائري، بعدما لم يكن يتجاوز سعرها في الأيام الأولى من شهر رمضان 40 دينارا جزائريا، فيما قفز سعر الكيلوغرام من الجزر إلى 90 و100 دينار جزائري، بعدما كان سعرها في حدود 30 دينارا جزائريا، ولم يستثن هذا الارتفاع سيدة المائدة الجزائرية «البطاطا» التي عرفت هي الأخرى ارتفاعا ملحوظا، حيث وصل سعرها 70 إلى دينارا جزائريا، كما قُدّر سعر الكيلوغرام من الطماطم بـ 70 دينارا جزائريا، بعدما كان انهار في الأيام الأولى من شهر رمضان، حيث لم يتعدى سعرها 25 دينارا، لا سيما أن هذا المنتوج عرف وفرة كبيرة خلال هذا الموسم، ولامس سعر الخس سقف 100 دينار جزائري، في حين بيع الكيلوغرام من اللفت بـ 120 دينار، و35 دينارا للكيلوغرام من البصل. في حديثنا مع أحد التجار بسوق رضا حوحو «كلوزال» سابقا، أرجع ارتفاع أسعار الخضر هذه الأيام إلى قلة العرض في سوق الجملة وارتفاع الطلب عليها، مما ساهم في غلاء أسعارها على حد قوله، وعن هذا الارتفاع المفاجئ في أسعار الخضر استغربت إحدى النساء اللواتي كنّ يتسوقن «م. كريمة» في تصريح لـ «المحور اليومي» من هذا الارتفاع، خاصة أن أسعار مختلف الخضر لم تتجاوز معظمها سعر 50 دينارا، مؤكدة أن المواطن البسيط تعوّد على جشع التجار مع كل مناسبة، إذا ما استثنينا رمضان هذه السنة، حيث شهدت معظم الأسواق وفرة في المنتجات وبسعر في متناول العائلات الفقيرة، وواصلت بالقول «التجار أفسدوا علينا فرحتنا مع نهاية شهر رمضان». من جهته، أرجع رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار، أسباب الارتفاع في أسعار مختلف أنواع الخضر والفواكه إلى توقف معظم الفلاحين والمزارعين عن جني محاصيلهم، بسبب نقص اليد العاملة قبل يومين فقط من عيد الفطر، ناهيك عن ارتفاع الطلب على هذه المنتوجات خلال هذه الفترة التي تسبق العيد الأمر الذي ساهم في ارتفاعها. واعتبر بولنوار أن الارتفاع المسجل طفيف مقارنة بالسنة الماضية خلال نفس الفترة، حين عرفت مختلف السلع ارتفاعا محسوسا، وطمأن بولنوار، المواطنين باستقرار الأسعار يومين بعد مرور عيد الفطر، أي في الفترة التي يستأنف فيها المزارعون عملية جني محاصيلهم، مما سيساهم في استقرار الأسعار من جديد. ولم يعد هذا الارتفاع مفاجئا لدى الجزائريين الذين اعتادوا هذه الزيادات مع كل مناسبة، الأمر الذي استنكره المواطنون كثيرا، خاصة أن قدرتهم الشرائية قد تضررت كثيرا مع بداية هذه السنة، نتيجة الضرائب الكبيرة التي فرضتها الحكومة في قانون المالية لسنة 2016 و2017، حيث ترتبت عليهم زيادات كبيرة في أسعار العديد من السلع والخدمات.

لطفي العقون