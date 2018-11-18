التجار يضربون عرض الحائط تعليمات مديرية التجارة بالشلف

ندرة الحليب والخبز وارتفاع جنوني للخضر خلال يوميّ العيد

عرفت معظم بلديات ولاية الشلف، خلال يوميّ العيد ندرة في مادة الحليب، بالإضافة إلى ندرة مادة الخبز والارتفاع الجنوني والغلاء الفاحش في أسعار الخضر والفواكه مع عزوف أغلبية التجار على عدم احترام المناوبة وفتح محلاتهم أمام المواطنين خاصة خلال اليوم الأول من العيد.

يأتي هذا بالرغم من تهديدات مديرية التجارة بتطبيق القوانين على كل تاجر يرفض احترام مواعيد المداومة خلال يومي العيد ورغم التعليمات الموجهة للتجار قبل حلول هذه المناسبة الدينية وما سخرته من إمكانات لتطبيق مخطط المداومة بالنسبة للتجار الذين وضعوا للخدمة خلال يومي العيد ونهاية عطلة الأسبوع، أين تم وضع حوالي 979 تاجر للخدمة خلال فترة العيد منهم منهم 184 خباز، 169 محل بقالة، أكثر من 120 محل إطعام، 141 قصابة، 90 محل للخضر والفواكه، 21 موزع حليب وذلك من أجل ضمان خدمة المناوبة على مستوى جميع بلديات الولاية، ورغم الإجراءات المتخذة وتنجيد فرق لمراقبة التجار، إلا أن الأمور لم تسير وفق ما خطط له، أين عرفت يومي العيد ندرة شاملة في مادة حليب الأكياس على مستوى المتاجر التي فتحت أبوابها فما لجا بعض أصحابها إلى العزوف مفضلين الجلوس في منازلهم تاركين المواطنين يبحثون عن بعض المواد الاستهلاكية الضرورية. كما أن الخبازين لم يحترموا برنامج المناوبة مما عرفت مادة الخبز هي الأخرى النفوذ المبكر من رفوف المخابز التي فتحت أبوابها وهذا نظرا للإقبال الواسع للمواطنين قصد شراء الخبز. كما عرف النقل والمواصلات هو الآخر مشكل كبير، حيث عرفت حظيرة النقل بولاية الشلف تذبذبا وعدم احترام كثير من أصحاب مؤسسات النقل نظام المداومة وخاصة خلال اليوم الأول من العيد وخاصة على مستوى الخطوط البعيدة ما بين الولايات وأيضا خطوط النقل ما بين البلديات والخطوط الحضرية التي عرفت تذبذبا في حركة التنقل للعائلات والأفراد على مستوى هذه الخطوط وبالأخص الخطوط الحضرية.