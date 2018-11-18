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غياب رقابة مصالح التجارة بتلمسان

التجار يقاطعون المداومة خلال العيد

  26 جوان 2017 - 19:42   قرئ 426 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
التجار يقاطعون المداومة خلال العيد

شهدت ولاية تلمسان خلال يوميّ العيد أزمة كبيرة في التزود بالمواد الغذائية على خلفية مقاطعة أغلب التجار لتعليمة وزير التجارة احمد ساسي عبد الحفيظ الرامية إلى ضمان المداومة يوم العيد، حيث غابت المواد الأساسية والخدمات المهمة التي يحتاج إليها المواطن التلمساني.

 

شهدت تلمسان خلال يومي العيد أزمة خبز حقيقية خاصة الدوائر الخارجة عن النطاق الحضري والي صار خبزها في يد تجار من مناطق شرق الوطن والذين اختاروا مغادرة المدينة من اجل قضاء العيد مع ذويهم تاركين المواطنين بتلمسان يتسابقون من اجل الحصول عن رغيف الخبز الذي غاب عن موائدهم في يوم العيد، من جانب أخر شهدت المدينة أزمة في التزود بالمواد الغذائية من خضر وفواكه وحليب نتيجة غلق أغلب التجار لمحلاتهم خلال اليوم الأول من العيد ما خلق أزمة حقيقية في اليوم الأول والتي بدأت تتلاشى مع فجر أمس الاثنين. ومن جانب أخر قاطع الناقلون العموميون المحطات تاركين المواطنين يواجهون مصيرهم مع أصحاب سيارات  الكلونديستان  التي فرضت منطقها وأسعارها على المواطن البسيط الذي همه الوحيد حاول زيارة ذويه ضمن وصية الرسول بصلة الرحم خلال الأعياد فوجد نفسه بين فكي الكلوندستان الذي فرض منطقه على الأسعار بالمحطات التي غاب عنها الناقلون الذين من المفروض إن يضمنوا المداومة يوم العيد. يحدث هذا في غياب تام لمصالح التجارة والنقل التي تقع على مسؤوليتها ضمان المداومة من قبل أكثر من 300 تاجر و100 ناقل وفق المخطط الذي أقرته مديريتي التجارة ومصالح النقل وصادقت عليه مصالح الولاية.

م بن ترار

 

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