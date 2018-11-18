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فيما اشتكى السكان من غياب الخدمة الأدنى

تذبذب في الالتزام بالمداومة عبر مختلف أحياء العاصمة

  26 جوان 2017 - 19:55   قرئ 534 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
تذبذب في الالتزام بالمداومة عبر مختلف أحياء العاصمة

شهدت خدمة المناوبة بأغلب أحياء الجزائر العاصمة خلال اليوم الأول من عيد الفطر المبارك تذبذبا كبيرا من قبل التجار، حيث عادت مشاهد الباعة المتجولين الذين احتلوا الأرصفة منذ الساعات الأولى من الصباح.

 

عرفت خدمة المناوبة بأغلب أحياء الجزائر العاصمة خلال اليوم الأول من عيد الفطر المبارك تذبذبا كبيرا من قبل التجار إذ تم تسجيل عددا قليلا من المخابز التي ضمنت خدمة توفير مادة الخبز فيما ضمنت محلات المواد الغذائية العامة بعض السلع لكنها اكتفت بعرض الحليب المعلب في غياب الأكياس ذات الاستهلاك العائلي الكبير، أين تكررت منذ صبيحة هذا العيد مشاهد الباعة المتجولين الذين احتلوا الأرصفة وازدحام المواطنين على سلال الخبز منذ الساعات الاولى من نهار اليوم خوفا من نفاذ الكمية بعد صلاة العيد. وعلى غير العادة أغلقت مخبزة حي الدوزي بباب الزوار أبوابها باكرا بعد أن قام صاحبها بتوزيع الكمية المطلوبة على الباعة المتجولين الذين اصطفوا باكرا لملء شاحناتهم الصغيرة بالخبز لتولي مهمة البيع عبر نقاط مختلفة من هذه البلدية المعروفة بكثافة سكانها، أما بحي مختار زرهوني التابع لبلدية المحمدية فقد فتحت المحلات أبوابها لزبائنها توفر مواد كثيرة الاستهلاك خاصة العصائر والمشروبات الغازية والمياه المعدنية، وقد تميز شارع بلوزداد بقلب العاصمة خلافا لغيره من الأحياء بحركية معتبرة وفتح لعدد معتبر من المقاهي وقاعات الشاي التي أقبل عليها سكان الحي والزوار ما أعطى المكان حيوية، كما فتحت بعض الصيدليات بشكل متوازن عبر الأحياء الشعبية بالعاصمة على غرار شارع بلوزداد وحي العناصر وكذا القبة القديمة وبرج الكيفان.  من جهة أخرى ظلت محلات بلدية حيدرة مقفلة طيلة اليوم وقد اشتكى السكان من غياب خدمة أدنى سواء من حيث المواد الاستهلاكية أو الخبز وحتى محلات الخدمات، مستغربين غياب خيارات في الخدمات المقدمة رغم ان مصالح التجارة لولاية الجزائر أكدت أن مداومة التجار ستوفر مختلف السلع بما فيها الخضر والفواكه والمطاعم وسجل المتحدث هيمنة أصحاب الشاحنات الصغيرة هنا وهناك تعرض فواكه بأسعار مبالغ فيها على حد قوله.

كما بدأ منتزه الصابلات طيلة صبيحة اليوم الاول من عيد الفطر هادئا بعد أن عجت به العائلات على مدار شهر الصيام منذ ساعة الإفطار إلى غاية السحور، وظلت الالعاب متوقفة وكذلك العجلة الكبيرة وأيضا المطاعم وقاعات الشاي مغلقة وقد لوحظ تواجد أعوان النظافة التابعين لمؤسسة  نات كوم  يشرفون على تنظيف زوايا المنتزه في انتظار وصول الأفواج الأولى من الزائرين. يذكر أن مديرية التجارة لولاية الجزائر أعلنت عن تسخير أزيد من 4600 تاجر من مختلف النشاطات والخدمات لضمان المداومة أيام عيد الفطر، ولمراقبتهم تم تعيين 192 عون رقابة موزع على 96 فرقة تدخل عبر 13 مقاطعة إدارية.

 

ب ع/ واج

 

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