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وزارة التجارة تسجل 54 تاجرا مخالفا

نسبة المداومة بلغت 99.86 في المائة خلال العيد

  27 جوان 2017 - 21:00   قرئ 499 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
نسبة المداومة بلغت 99.86 في المائة خلال العيد

  كشفت وزارة التجارة عن تسجيل تجاوب قوي للتجار لتنفيذ برنامج المداومة خلال العيد، بنسبة 9,869 بالمائة، مما سمح بتسجيل وفرة كاملة للمواد خاصة ذات الاستهلاك الواسع، كما أكدت عن اتخاذها الإجراءات اللازمة ضد التجار الذين لم يحترموا نظام المداومة والذي بلغ عددهم 54 تاجرا.

 

وتطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون 13 - 06 المؤرخ في 14 أوت 2004 المعدل والمتمم للقانون 04 - 08 المؤرخ في 14 أوت 2004 والمتعلق بشروط ممارسة النشاطات التجارية، كشفت وزارة التجارة في بيان لها تحصلت المحور اليومي عن نسخة منه عن اتخاذها الإجراءات اللازمة ضد التجار الذين لم يحترموا نظام المداومة والذي بلغ عددهم 54 تاجرا. وحسب البيان، سطرت مصالح وزارة التجارة برنامجا خاصا لضمان تموين منتظم للمواطنين بالمواد والخدمات ذات الاستهلاك الواسع وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك2017، حيث تم تسخير 2152 عون مراقبة عبر كامل التراب الوطني لمتابعة مدى تنفيذ برنامج المداومات الذي سخر لتنفيذه 35944 تاجرا من بينهم 4764 ينشطون في قطاع المخابز و22847 في قطاع المواد الغذائية العامة والخضر والفواكه و8180 في قطاع النشاطات المختلفة و453 وحدة إنتاجية 131 ملبنة، 282 مطحنة و40 وحدة مياه معدنية . ومن جهة أخرى، أكدت مصالح الوزارة عن اتخاذها الإجراءات اللازمة ضد التجار الذين لم يحترموا المناوبة وعددهم 54 تاجرا وذلك طبقا للتشريع الساري المفعول.

وسيلة قرباج  

 

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