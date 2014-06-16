خبراء الاقتصاد يؤكدون أن الانخفاض سببه ضعف الطلب في الصيف

انهيار أسعار النفط ظرفي ولن يؤثر على موازنة الحكومة لسنة 2017

برنت يقارب 47 دولارا بعد أسبوعين من انهياره

لن يؤثر تراجع أسعار نفط برنت تحت عتبة 50 دولارا على تطبيق مخطط الحكومة الجديد وكذا ميزانية سنة 2017، بالنظر للتراجع الظرفي المتزامن مع ضعف الطلب على النفط في فصل الصيف، فضلا عن ارتفاع الإنتاج الأمريكي الذي قابله الحفاظ على نفس معدل خفض الإنتاج إلى غاية مارس المقبل عند 1.8 مليون برميل يوميا - حسبما يؤكده خبراء الاقتصاد.

أكد الخبير الاقتصادي كمال رزيق، في اتصال بـ المحور اليومي ، أن تراجع أسعار نفط برنت تحت عتبة 50 دولارا مؤقت ويعود إلى تراجع الطلب على البترول في فترة الصيف السابق لأوانه، والذي من المفترض أن يظهر أثره شهري جولية وأوت إضافة إلى تمديد منظمة أوبك وخارجها لاتفاق خفض الإنتاج دون مراجعة حجمه عند 1.8 مليون برميل، وكذا عامل ارتفاع المخزون الأمريكي الذي بدأ يخف أثره حاليا من خلال ارتفاع طفيف في الأسعار قارب 47 دولارا. وعن تأثير تراجع وتذبذب أسعار نفط برنت تحت 50 دولارا على ميزانية 2017 التي حُدد السعر المرجعي لبرميل النفط عند 50 دولارا، أكد محدثنا أن الانهيار الذي تشهده السوق النفطية الدولية مرحلي والذي لن يفوق مدة أسبوعين، لا يؤثر لا على تطبيق مخطط الحكومة الجديد ولا على ميزانية السنة الحالية، مشيرا إلى تسجيل متوسط أسعار السداسي الأول من 2017 فاق 50 دولارا للبرميل الواحد أي تسجيل دولارات إضافية عن توقعات الجزائر لمواجهة عجز في الموازنة قدر بـ15 مليار دولار لسنة 2016. وأضاف محدثنا في ذات السياق، من السابق لأوانه الحديث عن خطر انهيار أسعار النفط، متوقعا بأن السوق لن تعرف تراجعا أكثر مما هو اليوم، قائلا كبار منتجي النفط في العالم من خارج دول أوبك وداخلها الملتزمة باتفاق خفض الإنتاج على غرار روسيا والسعودية لن تقبل بأسعار أقل من 50 دولارا على العموم بالنظر للضرر الذي سيلحق باقتصاديات البلدان النفطية . وأشار رزيق، في ذات الصدد، إلى أنه لابد من الحديث عن ضمان التزام الدول الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك بخفض معدل الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا إلى غاية مارس من سنة 2018، لنقول وقتها إن ميزانية 2017 لم تدخل في مرحلة الخطر - يضيف ذات الخبير.