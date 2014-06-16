غرامة مالية للمتأخرين عن المصرحين في الآجال المحددة

تمديد آجال التصريح التقديري للخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة

مددت المديرية العامة للضرائب تاريخ إيداع التصريح التقديري للمكلفين بالضريبة الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة، وذلك من 30 جوان إلى 6 جويلية المقبل، مع فرض غرامات التأخر المنصوص عليها في قانون الضرائب الماثلة والرسومات المباشرة للمتأخرين عن المصرحين في الآجال المحددة.

أوضحت المديرية العامة للضرائب في بيان لها تنهي المديرية العامة للضرائب المكلفين بالضريبة الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة، أنه تم استثناء تمديد تاريخ إيداع التصريح التقديري سلسلة 12 ج المحدد بـ 30 جوان2017، إلى تاريخ 6 جويلية 2017.

ودعت المديرية العامة للضرائب المعنيين بهذه الضريبة إلى إيداع تصريحهم خلال اجل أقصاه تاريخ 6 جويلية2017، مع الاشارة إلى أن أي تأخر عن ذلك ينجم عنه تطبيق غرامات التأخر المنصوص عليها من قانون الضرائب الماثلة والرسومات المباشرة.

واضاف ذات البيان، أنه بإمكان المكلفين بالضريبة تحميل استمارات جبائية متوفرة عبر الموقع الرسمي للمديرية العامة للضرائب.