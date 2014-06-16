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وزير التجارة في اجتماعات ماراطونية مع شركاء القطاع

بحث سبل محاربة الاحتكار والمضاربة للحفاظ على القدرة الشرائية

  28 جوان 2017 - 21:45   قرئ 484 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
بحث سبل محاربة الاحتكار والمضاربة للحفاظ على القدرة الشرائية

قرر وزير التجارة أحمد ساسي فتح باب الحوار مع شركاء قطاعه من أجل الحوار حول الرهانات والتحديات التي تواجه القطاع لبلوغ الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.

 

استقبل وزير التجارة أحمد ساسي  العديد من الشركاء والفاعلين المهنيين والاجتماعيين من نقابات، جمعيات وإطارات قطاع  التجارة، حسبما أعلنته الوزارة في بيان  لها أمس، وحسب نصه، فإن هذه اللقاءات تدخل في إطار سلسلة الاجتماعات التي باشرها ساسي مع الشركاء المهنيين والاجتماعيين حيث قام باستقبال ممثلين عن  الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين، الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الجمعية الوطنية لمنتجي المشروبات، النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص  والفدرالية الجزائرية للمستهلكين، الاتحاد  الوطني لحماية المستهلك، المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك وفدرالية المصنعين والمنتجين الجزائريين وغيرهم. تمحورت مواضيع هذه اللقاءات التي تعد انطلاقة حقيقية في فتح الحوار حول الرهانات والتحديات التي تواجه القطاع من اجل الاستقرار الاقتصادي وحماية القدرة الشرائية للمواطن من خلال تشجيع الإنتاج الوطني ومحاربة الاحتكار والمضاربة وغيرهما من الممارسات التجارية اللاشرعية. ومنذ أن تولى وزير التجارة الجديد منصبه يحرص على تنظيم اللقاءات والزيارات الميدانية للاستماع إلى انشغالات شركاء قطاعه وهذا من خلال الزيارة التفقدية التي قدته الى سوق الجملة للخضر والفواكه الكاليتوس خلال شهر رمضان للاستماع الى انشغالاتهم وما يمكن أن يقدمه هما بدورهم كشركاء كاقتراحات لتطوير هذا القطاع.

 ياسمين بوعلي

 

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