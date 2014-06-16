فيما سيتم تقليص مبلغ معتبر من الخزينة العمومية

الإعفاء الضريبي لذوي الدخل الضعيف سيحسّن القدرة الشرائية للمواطنين

بعد الإعلان الوزير الأول عبد المجيد تبون عن قرار الغاء الضريبة على الأجور التي لا تتجاوز الـ 20 ألف دينار، يرى خبراء الاقتصاد أن هدا القرار يهدف الى تحسين الرواتب بطريقة غير مباشرة وذلك من أجل تحسين القدرة الشرائية للمواطنين أو الاسر ذات الدخل الضعيف، دعيا في الوقت ذاته الحكومة إلى ضرورة العمل على الإصلاح المنظومة الضريبية.

يرى الخبير المالي والمصرفي، كمال رزيق، أن قرار الوزير الأول عبد المجيد تبون المتعلق بإلغاء الضريبة أي أرجي أو ما يعرف بالضريبة على الدخل عقب المصادقة على مخطط عمل الحكومة من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني يهدف إلى تحسين الأجور أو الزيادة في الأجور بطريقة غير مباشرة للأشخاص الدين لا يتجاوز أجرهم القاعدي الـ 20 ألف دينار قائلا أن الحكومة من خلال إقرار هدا القرار تعمل على تحسين أو زيادة في أجور للأسر ذات الدخل الضعيف وذلك من أجل تحسين القدرة الشرائية للمواطن البسيط في ظل الزيادات التي تعرفها معظم المواد الغذائية على غرار المواد الأساسية على غرار القهوة والسكر والسميد وهدا بموجب زيادة نسبة التضخم التي بلغت خلال نهاية شهر أفريل 7 بالمائة .

وفيما يتعلق بتقليص أو تأثير قرار الغاء ضريبة على الدخل على مداخيل الخزينة العمومية، أكد، كمال رزيق، أن هذا الاجراء سيقلص مبلغ معتبرا من مداخيل الخزينة العمومية وهو لا يؤثر بشكل كبيرا كون أن الحكومة تقتطع ما بين 40 إلى 50 دينار من أجور العمال الدين لا يتجاوز أجرهم القاعدي الـ 20 ألف دينارا.

ومن جهة أخرى، دعا المتحدث ذاته، الحكومة إلى ضرورة إعادة النظر في المنظومة الضريبة من خلال تحسين التحصيل الضريبي قائلا أنه من غير الممكن فرض ضرائب كبيرة على المصانع وأصحاب الثروة دون التحصيل، مضيفا إذا ارادت الحكومة رفع التحصيل لا بد من التخلي على سياسة الضريبية .

في هذا الصدد، أكد، تبون أن المواطنين الذين يتلقون أجورهم بالساعة واليوم أو الذين لا تتجاوز أجورهم 30000 الى 35000 دج يدفعون ضرائبهم غير أن اشتراكاتهم في ميزانية الدولة تبقى زهيدة فيما توجد مجالات فرض ضريبي أهم بكثير وتمثل 30 الى 40 مرة حجم الضرائب المدفوعة من قبل الأجور الصغيرة، قائلا سننظر في كيفية اعفاء جزء من هذه الشريحة ذات الدخل الضعيف من دفع الضرائب والتوجه نحو ضرائب ورسوم أخرى أهم .