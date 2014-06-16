قبل يوم من انتهاء آجال دفع الاشتراكات السنوية لـ كاسنوس

عقوبات جزائية وغرامات في انتظار المخالفين

تشهد مكاتب وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء كاسنوس تهافتا كبيرا من المواطنين، وذلك قبل يوم واحد فقط من انتهاء الآجال المحددة لدفع الاشتراكات السنوية للعمال غير الاجراء، في حين سيتعرض المخالفين إلى عقوبات شديدة قد يصل الى المتابعات القضائية وحجز الممتلكات وتوقيف الحساب البنكي.

تضاعف عدد الراغبين في دفع اشتراكاتهم السنوية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء بشكل كبير مع اقتراب انتهاء الآجال المحددة والتي بقي عنها سوى سوم واحد 30 جوان الجاري ، حيث شكل هؤلاء طوابير طويلة على مستوى وكالات الصندوق الموزعة عبر كافة التراب الوطني، وفي جولة استطلاعية قادتنا إلى مكتب الوكالة الموجود بشارع فيكتور هيغو بالعاصمة وقفنا على الاقبال الكبير للمواطنين منذ الساعات الأولى على الوكالة، أين فضل هؤلاء الانتظار الى قرب انتهاء الآجال، من أجل تسوية وضعيتهم اتجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء.

في الصدد ذاته، أكد مدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الاجراء كاسنوس عاشق شوقي في تصريحه لـ المحور اليومي أن المخالفين عن دفع مستحقاتهم السنوية للصندوق قبل اجال 30 جوان سيتعرضون إلى عقوبات كبيرة، أين سيتم تجميد حساباتهم البنكية وعرقلة جميع تعاملاتهم الإدارية، بما فيها الحصول على التأشيرة، وقد يصل إلى المتابعات القضائية وحجز الممتلكات في حالات أخرى.

وذكر شوقي أن النتائج التي تحصل عليها الصندوق خلال الستة أشهر لأولى من السنة الجارية أكثر من النتائج المحققة في سنتي 2014 و2015، مسجلا بذلك أريحية مالية وقفزة نوعية خلال هذا العام. بشأن الطوابير الطويلة على مستوى مختلف وكالات الصندوق، أرجعها محدثنا على عقلية بعض الجزائريين ممن يفضلون دفع مثل هذه الاشتراكات قبل أيام قليلة فقط من انتهاء الآجال المحددة، مشيرا إلى أن مصالحه قامت بفتح مكاتب الوكالات طوال شهر رمضان في جميع أيام الأسبوع ما عدا الجمعة، كما تم العمل خلال الفترة المسائية من التاسعة ليلا والنصف إلى غاية منتصف الليل من أجل تفادي الضغط على مكاتب الصندوق في آخر لحظة، قائلا في هذا الصدد، ان اخر اجل لدفع الاشتراكات يوم غد الجمعة ستفتح جميع مكاتب الوكالات لتمكين الجميع من دفع المستحقات وتفادي الغرامات المالية و العقوبات الجزائية.