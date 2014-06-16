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موازاة مع تراجع حصص السكنات الاجتماعية

ارتفاع في معدل استهلاك القروض السكنية بجيجل

  28 جوان 2017 - 21:55   قرئ 605 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
ارتفاع في معدل استهلاك القروض السكنية بجيجل

أكد مدير الصندوق الولائي للسكن بجيجل عن تسجيل ارتفاع كبير في معدل استهلاك قروض السكن بالولاية خلال العام المنقضي قياسا بالسنوات الماضية وهو ما انعكس على الحظيرة السكنية بالولاية كما ونوعا بعد المتاعب التي واجهت طالبي مثل هذه القروض خلال الفترة الماضية.

 اعترف مدير الصندوق الولائي للسكن في جيجل بتسجيل قفزة نوعية في مجال استهلاك قروض السكن على مستوى إقليم الولاية، حيث عرفت العملية نقلة خلال العام الماضي بتجاوز حاجز الستة ملايير دينار لأول مرة بعدما توقف رقم الاستهلاك خلال سنة 2015 عند الخمسة ملايير دينار، وهو ما يشكل -حسب المتحدث- نقلة نوعية تعكس حجم ومستوى الاستثمار الذي يعرفه قطاع السكن بالولاية بعد الركود الذي طاله خلال السنوات الماضية بفعل جملة من العراقيل والمتاعب التي أجهضت حلم الآلاف في الحصول على سكن لائق  إما في إطار مختلف الصيغ المتعارف عليها في من خلال قروض ميسرة تمنح للمستفيدين منها فرصة بناء سكن  لائق خصوصا بالنسبة  لبعض فئات الموظفين  والأجراء، وعرفت الحظيرة  السكنية بجيجل توسعا خلال السنوات الماضية بفعل البرامج التي استفادت منها الولاية في مختلف الصيغ وبالأخص في صيغة الاجتماعي والترقوي المدعم وحتى بصيغة  عدل  أين استفادت الولاية من 3500 وحدة جديدة مؤخرا فقط، ولو أن ذلك لم يقلل من الحاجة إلى قروض السكن التي عرف الإقبال عليها تناميا كبيرا بفعل تراجع حصة الولاية من البرامج السكنية خلال العامين الأخيرين، سيما السكنات التي تدخل ضمن صيغة السكن الاجتماعي بفعل مخلفات  الأزمة الاقتصادية وما نجم عنها من إجراءات تقشفية صارمة .

عماد. م

 

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