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مشاريع وهمية وأخرى غير مطابقة بملايير الدينارات

المفتشية العامة تحقق في ملفات فساد ونهب المال بتلمسان

  28 جوان 2017 - 21:58   قرئ 671 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
المفتشية العامة تحقق في ملفات فساد ونهب المال بتلمسان

كشفت مصادر مقربة من ولاية تلمسان عن مباشرة تحقيقات كبرى من قبل المفتشية الولائية لمراقبة حقيقة وجود العشرات من المشاريع التنموية بعدة مناطق نائية بجنوب ولاية تلمسان، والتي رصدت لها أموالا باهظة لإنجازها خلال العشرية الماضية والتي يبدو أن بعضها لم يكتمل وأخرى أنجزت بطرق مخالفة للتشريع عن طريق صفقات غير قانونية مع مقاولات معرفة بولائها للمنتخبين.

كشف ذات المصادر عن شمول العملية شملت بلديات  العريشة، سبدو، القور، سيدي الجيلالي، البويهي، سبدو، تيرني، عين غرابة  وبني بهدل، هذه البلديات يفترض أنها استهلكت الملايير من الدينارات  في زمن  البحبوحة المالية  ضمن برامج المحافظة السامية لتطوير السهوب  وبرامج  الهضاب العليا  التي خصصها رئيس الجمهورية ضمن مخططه الخماسي  2014/2019،  وأخرى في برنامجه  لسنوات  قبلها  بغية تحسين المستوى المعيشي لسكان السهوب لكن  ذلك لم يتحقق، حيث كشفت بداية التحقيقات عن وجود كوارث في انجاز هذه المشاريع التي أغلبها مرتبط  بالحياة المعيشية للمواطن على غرار برامج سكنية وأسواق ومؤسسات تربوية وصحية  التي كشفت التحقيقات أن تواطؤ كبير بين بعض المنتخبين  ورؤساء البلديات مع مقاولين مكلفين بالإشغال ما نجم عنه انجاز مشاريع بطرق غير مطابقة، في حين توقفت العشرات منها في الوقت الذي تم استهلاك  مبالغها المالية  وتحصلت المقاولات على كافة  مستحقاتها وجرى كما تم تسليم مشاريع غير مكتملة، في حين إن هناك مشاريع ضخمة  تم التصريح بإتمامها كذبا وبهتانا دون أن يكون ذلك حقيقيا، هذا ومن شأن التحقيقات أن تمس حوالي 43 مشروعا بالجهة الجنوبية والجبلية تبين أنه أنجزت بطريقة غير مطابقة وتم تقليص مساحتها لضمان تحقيق أرباح للمقاولات التي تحصلت على الصفقات بطرق غير قانونية، خاصة وقد تبين أن أسماء المقاولات تتكرر في اغلب المشاريع بفعل حيل المنتخبين التي تشير إلى عدم جدوى المناقصة للمشروع بغية ضمان تمريرها  للمقربين  بطرق احتيالية، كما تبين أن بعد المشاريع قد تم إحالتها على التحقيق القضائي  على غرار قضايا بلدية سبدو، وأخرى لا تزال تنتظر ما قد يجر العديد من  الأميار  والمنتخبين إلى العدالة بتهم ثقيلة  تصب في خانة الفساد  .

محمد بن ترار

 
 

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