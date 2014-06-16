تراجعت بسبب زيادة مخزونات الخام الأمريكي

أسعار النفط في حدود 46.59 دولارا للبرميل

تراجعت أسعار النفط بعد تقرير أظهر زيادة مخزونات الخام والوقود الأمريكية، مما جدد المخاوف من أن تخمة المعروض العالمي المستمرة منذ ثلاثة أعوام لن تنتهي قريبا.

انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت ستة سنتات أو 0.1 % إلى 46.59 دولارا للبرميل.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا أو 0.3 % إلى 44.09 دولارا للبرميل.

وعوضت أسعار النفط بعض خسائرها في الأسبوع الأخير، بعدما انخفضت نحو 20 % منذ منتصف ماي، لكن تقرير معهد البترول الأمريكي أظهر زيادة مخزونات الخام الأمريكية 851 ألف برميل في الأسبوع المنتهي يوم 23 جوان إلى 509.5 مليون برميل مقابل توقعات محللين بانخفاضها 2.6 مليون برميل، كما زادت مخزونات البنزين 1.4 مليون برميل رغم بدء موسم الرحلات الصيفية بالولايات المتحدة الذي يرتفع فيه الاستهلاك إلى ذورته منذ أسابيع قليلة، وتظهر زيادة المخزونات الأمريكية أن المعروض العالمي لا يزال وفيرا رغم جهود منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك ، لخفض الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا في الفترة بين جانفي 2017 ومارس 2018.