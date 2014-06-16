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“الأورو”يرتفع إلى مستويات قياسية في السوق السوداء

  29 جوان 2017 - 12:27   قرئ 612 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
“الأورو”يرتفع إلى مستويات قياسية في السوق السوداء

قفز سعر العملة الأجنبية “الأورو” إلى مستويات قياسية يوم أمس، مسجلا أعلى ارتفاع له منذ بداية السنة بارتفاع بلغت نسبته المئوية 1.24 ٪، كما قدر سعره في السوق الموازية بـ19200 دينار مقابل ورقة 100 أورو حيث واصل سعر الدينار هبوطه هذا الشهر مقابل العملات الأجنبية الأخرى كالعملة الموحدة الأورو وكذا الدولار الأمريكي والكندي، حيث بلغ سعر ورقة 100 أورو في سوق بور سعيد سعر 1920 دينار، في حين بلغ سعر ورقة 100 دولار أمريكي 1915. أما سعر الدولار الكندي قدر بـ1300 دينار مقابل ورقة 100 دولار كندي. وحسب التقديرات، فإن هذا الارتفاع الذي عرفه سعر الدوفيز يعتبر أعلى مستوى له منذ 5 أكتوبر من السنة الماضية إلى غاية هذا الشهر.

 من جهة أخرى، صعد اليورو لأعلى مستوى في عام، معززا مكاسبه بعدما سجل يوم أمس الأول أكبر زيادة يومية له خلال أكثر من عام عقب تصريحات لرئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي الذي حذر من إجراءات جديدة ستشمل السياسة النقدية للبنك الأوربي وذلك بسحب الحوافز الطارئة للاقتصاد التي سيطرت على صنع السياسات لنحو عشر سنوات. وفي المعاملات الآسيوية والأوروبية المبكرة صعد اليورو 0.7 بالمئة أخرى بعدما سجل زيادة يومية نسبتها 1.4 بالمئة يوم أمس الأول ليجري تداوله عند 1.1381 دولارا أمريكيا.

 

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