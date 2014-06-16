النفط يصعد بعد تراجع الإنتاج الأمريكي

تتجه أسعار النفط اليوم الجمعة إلى تحقيق أكبر مكاسبها الأسبوعية منذ منتصف مايو/أيار، لتنهي موجة خسائر استمرت 5 أسابيع حيث وجدت الأسعار دعما في انخفاض الإنتاج الأمريكي

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 5.1% منذ بداية الأسبوع، بينما صعدت عقود خام القياس العالمي مزيج "برنت" بنسبة 4.8%، ليسجل الخامان أكبر زيادة أسبوعية منذ الأسبوع المنتهي في 19 ماي.وبحلول الساعة 12:14 بتوقيت موسكو (09:14 بتوقيت غرينيتش) زاد الخام الأمريكي بنسبة 0.82% أو 37 سنتا إلى 45.30 دولار للبرميل. في حين، صعد خام "برنت" بنسبة 0.74% أو 35 سنتا إلى 47.77 دولار للبرميل.ووجدت الأسواق دعما هذا الأسبوع في بيانات تشير إلى انخفاض الإنتاج الأمريكي بعدما وصلت أسعار الخام إلى أدنى مستوياتها في 10 أشهر الأسبوع الماضي في ظل تنامي تخمة المعروض

وانخفض الإنتاج الأمريكي بمقدار 100 ألف برميل يوميا إلى 9.3 مليون برميل يوميا، الأسبوع الماضي مسجلا أكبر هبوط أسبوعي منذ جويلية 2016.ولا تزال إمدادات النفط العالمية وفيرة رغم تخفيضات الإنتاج، التي تعكف عليها منظمة "أوبك" وبعض المنتجين المستقلين بواقع 1.8 مليون برميل يوميا منذ جانفي