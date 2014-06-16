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على خلفية تداعيات أزمة النفط منذ جوان 2014

20 بالمائة نسبة تخفيض سعر الدينار مقابل الدولار

  30 جوان 2017 - 20:24   قرئ 515 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
20 بالمائة نسبة تخفيض سعر الدينار مقابل الدولار

كشف محافظ بنك الجزائر محمد لوكال عن بلوغ نسبة تخفيض سعر صرف العملة المحلية «الدينار» مقابل الدولار 20 في المائة، على خلفية تداعيات أزمة النفط التي أدت إلى تآكل إيرادات الخزينة العمومية بحوالي النصف، مؤكدا في الوقت ذاته، أن احتياط الصرف الأجنبي المتبقي في خزائن الجزائر يبلغ 108 مليار دولار فقط. 

أكد لوكال، خلال اللقاء الإفريقي لمجتمع الاقتصاد القياسي بالمدرسة العليا للبنوك، أول أمس، أن نسبة تخفيض سعر صرف الدينار مقابل الدولار بلغت 20 في المائة، بسبب تداعيات أزمة النفط منذ جوان 2014، التي أدت إلى تراجع إيرادات الخزينة العمومية بنحو النصف، مشيرا إلى أن العجز في الميزانية قدر خلال السنة الماضية بلغ 13.7 في المائة من الناتج المحلي الخام، وهو ما يعادل 22,8 مليار دولار، مقابل 15,3 في المائة من الناتج المحلي الخام خلال سنة 2015، وهو الأمر الذي أدى إلى إعادة العمل بآليات إعادة التمويل لضمان السيولة ومراجعة نسب الخصم. من جهة أخرى، أشار محافظ البنك، إلى أن صندوق ضبط الإيرادات شكّل ضمانا لسد العجز لثلاث سنوات، وقدّر ناتجه بنحو 70 مليار دولار مع نهاية سنة 2014، حيث سدّ هذا الناتج العجز ما بين 2014 إلى 2016 جزئيا، مؤكدا في الوقت ذاته، أن احتياطات الصرف الجزائرية الحالية في خزائن الحكومة بلغت 108 مليار دولار فقط، لافتا إلى أن احتياطي الصرف بلغ خلال نهاية ديسمبر من السنة الماضية ما يقدر بـ 114,1، مقابل 121,9 مليار دولار نهاية سبتمبر من نفس السنة، مؤكدا أن الجزائر قاومت الأزمة وتبعاتها وظلت تضمن الإنفاق العمومي، وحققت نموّا للناتج المحلي الخام بـ 3,8 في المائة خلال سنة 2015 و3,5 في المائة خلال السنة الماضية، موازاة مع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، من أجل تشجيع وتنويع الاقتصاد وضمان نوع من التوازن لمؤشرات الاقتصاد الكلي. 

وسيلة قرباج 

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