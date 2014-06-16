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الحكومة تشدد الخناق على صيادي التونة في المياه الخاضعة للقضاء الوطني

تعيين مفتشين دوليين لكل سفينة مشاركة في الصيد بالمنطقة

  01 جويلية 2017 - 20:10   قرئ 607 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
تعيين مفتشين دوليين لكل سفينة مشاركة في الصيد بالمنطقة

أفرجت الحكومة عن مرسوم تنفيذي يحدد كيفية تنظيم نشاط صيد التونة في الجزائر عبر القرار المؤرخ في 1 مارس 2017 الذي يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 19 أفريل 2010 الذي يحدد حصص صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية والتي تمارس نشاطها في المياه الخاضعة للقضاء الوطني ويحدد كيفيات توزيعها وتفعيلها. 

عيّنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري -زيادةً على المراقبين الملاحظين والملاحظين المنصوص عليهم- مفتشين للقيام بعمليات التفتيش الدولية المشتركة لكل سفينة مشاركة في صيد التونة الحمراء بما فيها السفن الحاملة للراية الأجنبية خلال حملة صيد التونة الحمراء، عملا بالاتفاق الدولي للمحافظة على أسماك التونة في المحيط الأطلسي الموقع في ريو دي جانيرو البرازيلية بتاريخ 14 ماي 1966 الذي يحدد حصص صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية والتي تمارس في المياه الخاضعة للقضاء الوطني ويحدد كيفيات توزيعها وتفعيلها، ووفقا للالتزامات الدولية. ويتعين على السفينة التي تقوم بعمليات التفتيش الدولية المشتركة -حسبما ورد في العدد الأخير من الجريدة الرسمية- رفع راية توفرها لها اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة في المحيط الأطلسي إضافة إلى الراية الوطنية. وفي سياق ذي صلة، سيتم تزويد المفتشين ببطاقة تعرّف بهم، تسلمها الإدارة المكلفة بالصيد البحري، حيث تتضمن هذه البطاقة العبارات الآتية على الوجه «شعار اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة في المحيط الأطلسي بلونين أصفر وأزرق، صورة شمسية لصاحب البطاقة»، تحت عبارة «بطاقة تعريف المفتش»، لقب واسم المفتش، رقم البطاقة، تاريخ إعدادها، مدة صلاحيتها، بالمقابل يكتب على ظهر البطاقة شعار اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة في المحيط الأطلسي بلونين أصفر وأزرق، مع عبارة في الوسط «صاحب هذه البطاقة هو مفتش اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي معين قانونا في إطار برنامج التفتيش الدولي المشترك الخاص بالمراقبة للجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي، له سلطة التصرف وفقا للأحكام التطبيقية لتدابير المراقبة التابعة للجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي»، إضافة إلى إمضاء السلطة التي تسلم البطاقة وإمضاء المفتش. وتلزم وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري هؤلاء المفتشين بإعداد تقارير التفتيش على مطبوعات مصادق عليها من اللجنة الدولية وموقع عليها بحضور ربان السفينة الذي بإمكانه إضافة أي ملاحظة متبوعة بتوقيعه. وتعقد تقارير التفتيش في نسختين، نسخة تسلم إلى ربان السفينة، ونسخة تسلم إلى دولة راية سفينة التفتيش، وترسل نسخة من هذه التقارير من طرف دولة راية سفينة التفتيش للسلطات المختصة لدولة راية السفينة التي اقترفت المخالفة ونسخة إلى اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي، كما يتعين على كل ربان سفينة أن يحتفظ على متن السفينة بدفتر صيد التونة الحمراء مرقما ومؤشرا عليه، توفره الإدارة المكلفة بالصيد البحري، ويضم 35 صفحة، حيث يتوجب عليه أن يزوده يوميا بالمعلومات قبل منتصف الليل لكل عملية صيد، بما فيها عمليات الصيد غير المثمرة وعمليات الصيد غير المنجزة.  

 لطفي العقون 

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