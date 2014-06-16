15 مليار دينار معاملات تجارية غير مفوترة في رمضان

شريط الاخبار
عائلة هواري منار تقاضي عيادة سيدي يحيى 2 نفوق 230 رأس من الغنم والماعز في غليزان الجزائر تستورد 550 ألف طن من القمح غربان تنغص على الجزائريين احتفالات يناير! رئيس كونفدونستريا الإيطالية في زيارة إلى الجزائر البرنت عند عتبة 60 دولارا والسعر مرشح للارتفاع صراع الأجنحة في أوجال يفضح صفقة مقري مع السلطة! مواقع التواصل الاجتماعي تعزل الولاة! تعليق العمل القنصلي بسفارة مصر في الجزائر عمال محلات الدهاليز لمسمكة الجزائر يطالبون بعقود الملكية الاستقرار الذي تعيشه الجزائر صار يزعج بعض الأطراف طمار يوفد لجنة تحقيق إلى ورشة بناء مساكن عدل بن غبريت تجتمع اليوم بالشركاء الاجتماعيين السلطات الإسبانية رحّلت 4470 حراق جزائري خلال أربع سنوات البنك العالمي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد الجزائري للعامين المقبلين طائرات هليكوبتر لاصطياد مجانين الطرق الأكاديمية الأمازيغية تهمش العديد من الباحثين والمناضلين نحو تصدير منتجات عسكرية جزائرية الصنع إلى دول عربية وإفريقية إعادة تنظيم وحدات الحماية المدنية وتوزيع مهامها تأجيل قضية 3 متورطين في ملف تفجيرات قصر الحكومة 10 آلاف جرعة لقاح ضد طاعون المجترات والحمى القلاعية ببلعباس ترامب وماكرون يناقشان خطط انسحاب أمريكا من سوريا البرازيل.. عهدة اليمين المتطرف في مواجهة العصابات الإجرامية رونالدو يساعد جوفنتوس للحفاظ على أليغري براهيمي يتألق تحت أنظار مبعوثي ايفرتون مصر تحتضن كأس أمم إفريقيا 2019 بدل الكاميرون سليماني يرفع التحدي ويعد الأتراك بوجه مغاير إدارة شبيبة القبائل تقرر غلق الميركاتو مبكرا بن علجية يندمج في التدريبات وعزي ودرارجة يحدثان طوارئ سمعة الكرة الجزائرية على المحك بسبب الصراعات الداخلية قطعة أرضية بدوار أولاد راشد بتيارت تسيل لعاب بارون العقار ورشات سرية تصنع خميرة الخبز بمواد مسرطنة بوهران الخطاب التكفيري عودة المحاكم الشرعية! مساحة زراعة البطاطا تبلغ 9.639 هكتار مفاوضات بين الجزائر وإسبانيا لتصدير الكهرباء ماغا ايكسبورت تصدر الإسمنت ومواد البناء إلى النيجر إسرائيل تستثني الجزائر من المطالبة بتعويضات عن ممتلكات اليهود قايد صالح يفتح النار على دعاة تدخل الجيش ويهدد بإجراءات قانونية ضدهم الحكومة تفرض الرسوم على العقارات الصناعية غير المستغلة تخصيص 30 ألف جرعة لقاح ضد الحمى القلاعية بأم البواقي
  1. الرئيسية
  2. الاقتصاد
  3. 15 مليار دينار معاملات تجارية غير مفوترة في رمضان

15 مليار دينار معاملات تجارية غير مفوترة في رمضان

  02 جويلية 2017 - 14:48   قرئ 392 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
15 مليار دينار معاملات تجارية غير مفوترة في رمضان

سجلت وزارة التجارة 14.959 مليار دينار جزائري معاملات تجارية غير مفوترة خلال شهر رمضان، حسبما أعلن عنه اليوم الاحد في حصيلة اجمالية صادرة عن مصالح الرقابة للفترة الممتدة من 27 ماي الى 25 جوان 2017.

وبلغ العدد الاجمالي للتدخلات المنجزة خلال الشهر الفضيل 231.500 تدخل حسب ما  جاء في بيان لذات المصالح تلقت وأج نسخة منه.
ونجم عن هذه التدخلات تسجيل   51.062 مخالفة وتحرير 49.467 محضر وحجز ما  قيمته 1,719 مليار دينار جزائري من المنتجات, واقتراح غلق  2.320 محل, واقتطاع   2.132 عينة.
وفي مجال مراقبة الممارسات التجارية أسفرت جهود مصالح الرقابة عن 118.337  تدخل نتج عنه معاينة  31.293 مخالفة وتحرير  30.075 محضر متابعة قضائية.
وحجزت مصالح المراقبة سلع بقيمة  1,618 مليار دينار جزائري مع اقتراح الغلق  الإداري ل 1763 محل تجاري, نتيجة لمخالفات تتعلق أساسا بعدم الفوترة (4.320 /  80ر13 في المائة) عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات( 16.667 /26ر53 في المائة)ومعارضة الرقابة (1.821 مخالفة/81ر5 لمائة) .
بالإضافة إلى ذلك, ممارسة نشاط تجاري دون القيد في السجل التجاري(1.505  مخالفة/80ر4 في المائة)  وعدم تعديل القيد في السجل التجاري (696 مخالفة/ 16ر2  في المائة) إضافة إلى ممارسة أسعار غير شرعية  (678 مخالفة/ 16ر2 في المائة).
أما بخصوص مجال مراقبة النوعية وقمع الغش, فقد سجلت نفس المصالح 113.163  تدخل  نتج عنه معاينة 19.769 مخالفة و تحرير 19.392 محضر متابعة قضائية مع  اقتراح الغلق الإداري ل  557 محل تجاري.
كما سمحت هذه التدخلات بحجز كمية تقدر ب  322,01  طن من السلع غير  مطابقة أو غير الصالحة للاستهلاك  بقيمة مالية تقدر ب 100,46 مليون دينار  جزائري.
وسلمت كمية تقدر ب  51,38  طن من هذه السلع والصالحة للاستهلاك بقيمة مالية  تقدر ب 14,02 مليون دينار جزائري إلى المراكز ذات المنفعة العامة.
وتتعلق المخالفات المسجلة في هذا الاطار أساسا بانعدام النظافة والنظافة  الصحية بمجموع  7.727 مخالفة (32ر39 في المائة), و2.791 مخالفة تخص عدم احترام  درجة حرارة الحفظ بنسبة20ر14 في المائة, و2.976 مخالفة ناجمة عن حيازة وبيع  مواد غير صالحة للاستهلاك بنسبة 14ر15 في المائة.
كما حررت هيئة المراقبة عدة مخالفات تتعلق بانعدام الرقابة الذاتية وعدم  مطابقة الوسم وحيازة وبيع منتوج غير مطابق بلغت  1752 (91ر8 في المائة)و1026  (22ر5 في المائة) و992 (05ر5 في المائة)مخالفة على التوالي.
وأكدت مصالح الرقابة  لوزارة التجارة على وجود تحسن ملحوظ في كل  المؤشرات الرئيسية للرقابة خلال رمضان الماضي(2017) مقارنة بما تم تسجيله في  حصيلة رمضان 2016.

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الاقتصاد

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات