اعترف بالخلل الذي تعرفه سلسلة التركيب

بدة: مصانع السيارات في الجزائر استيراد مقنّع

اعترف وزير الصناعة والمناجم محجوب بدة بالاختلالات التي يعرفها مجال تركيب السيارات، حيث اعتبر الوزير أن نشاط تركيب السيارات في الجزائر تحول إلى استيراد مقنع ، مما يستدعي إعادة النظر في التنظيم المؤطر له، في إشارة إلى الفضيحة التي انتشرت على جدران مواقع التواصل الاجتماعي حول مصنع هيونداي بتيارت و فولكسفاغن بغليزان.

قال الوزير محجوب بدة في تصريحات صحفية على هامش اختتام الدورة البرلمانية العادية لسنة 2016-2017 إنه من خلال تقييم ما حصل إلى حد الآن في مجال تركيب السيارات، تبين وجود استيراد مقنع وأن نسبة الإدماج الوطني لم تصل إلى النسبة المرجوة ، مضيفا أن التقييم الأولي الذي قامت به الوزارة بخصوص هذا النشاط يشير إلى وجود عدة اختلالات، من بينها غلاء السيارات، حيث تباع بأسعار أعلى بكثير مقارنة بالفترة السابقة، كما أن الخزينة تسجل خسائر في الإيرادات، فضلا عن كون مشاريع التركيب الحالية لم تتمكن من خلق فرص العمل التي كان مخططا لها في البداية، وبالتالي فإنه يجب وضع حد لنمط الإنتاج الحالي في هذا القطاع، باعتبار أن أغلب مركبي السيارات في البلاد لم يقوموا بالنقلة المنتظرة، لاسيما فيما يتعلق بنسبة الإدماج الوطني ، كما أوضح أن هذا الوضع يستدعي إعادة النظر في التنظيم المؤطر لهذا النشاط، بغرض تشجيع إنشاء المؤسسات المصغرة والصغيرة والمتوسطة المتخصصة في الصناعات والخدمات ذات الصلة.

وقال بدة إن هذا التقييم لا يعني أننا سنتخلى عن شعبة السيارات، لأنها تبقى شعبة مهمة في القطاع، بل سنعيد النظر فيها بشكل يعطيها ديمومة ويفتح المجال أمام المجهزين ومصنعي قطع السيارات والمؤسسات المتخصصة في المناولة ، كما دعا إلى الالتفاف حول الاستراتيجية الصناعية الجديدة التي يتضمنها مخطط عمل الحكومة، موضحا أنها ترتكز على تشجيع المؤسسات الشبانية وإعطائها الفرصة في مسار تنويع الاقتصاد الوطني.