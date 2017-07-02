بدة يؤكد أنه سيعمل على تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

التحقيق في أسباب تأخر انطلاق المشاريع و سماسرة العقار الصناعي

انتقد وزير الصناعة والمناجم محجوب بدة تأخر العديد من المشاريع الصناعية وما تبعها من ضعف في توفير مناصب شغل، قائلا إنّ مصالحه شرعت في عملية تقييم واسعة لجميع هذه المشاريع، معلنا عن إنشاء لجنة لمتابعة سماسرة العقار الصناعي، مؤكدا أنه سيعمل على انطلاقة جديدة بناءً على برنامج الحكومة، من أجل خلق ثورة صناعية حقيقية مرتكزة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

قال محجوب بدة على هامش اختتام أشغال الدورة البرلمانية للمجلس الشعبي الوطني إن مصالحه ستركز على تشجيع المؤسسات المتوسطة والمصغرة التي تعول عليها الدولة كثيرا في تحريك عجلة المنظومة الاقتصادية الوطنية، ولتحقيق هذا الهدف في إطار الاستراتيجية الجديدة التي تبنتها الحكومة الجديدة من أجل ضخ دم جديد في القطاع، حيث أكد الوزير أنه سيرافق فئة الشباب الراغبين في الاستثمار في المجال، من خلال تأسيس مؤسساتهم الصناعية، مشيرا إلى تلك التسهيلات التي ستمنحها مصالحه في شأن الموضوع، لاسيما فيما يخص توفير العقار الصناعي الذي بدأ التحقيق فيه منذ توليه رأس القطاع، أين أوضح في هذا الصدد بالقول نحن بصدد إعداد دراسة مشتركة بالتنسيق مع الوزارات المعنية، قبل تقديمه أمام الوزارة الأولى من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة في الموضوع الذي يهدف إلى تشجيع المستثمرين الحقيقيين الراغبين فعلا في الاستثمار . أما فيما يخص الذين استفادوا من قبل من العقار الصناعي وتم تغيير وجهتهم الحقيقية، أكد بدة أن هناك لجنة ستتحرى فيما يخص بيع العقار الصناعي من طرف بعض المستثمرين المزيفين ، مشيرا مرة أخرى إلى التوجه الجديد الذي أقرته الحكومة الجديدة التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد وتشجيع المؤسسات المتوسطة والصغيرة، باعتبارها العمود الفقري لتحريك عجلة القطاع الصناعي ولإعطاء فرصة للشباب الراغبين في الاستثمار، فضلا عن فتح المجال للشراكة العمومية الخاصة إذا ما كانت تصب في صالح الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تشجيع المؤسسات العمومية التي لم تتمكن من مواكبة المستجدات الحاصلة حولها، من أجل بعث الروح فيها وإعادتها إلى ميدان المنافسة، وهي الاستراتيجية التي من خلالها يمكن تشجيع المنتوج الوطني. وفي حديثه عن التغييرات التي أجراها بالوزارة، أكد بدة أنها بعيدة عن كونها تصفية حسابات مع أي كان، بل هي حتمية لابد منها من أجل النهوض بالقطاع الذي يعتبر القلب النابض للمنظومة الاقتصادية الوطنية، مشيرا في ذات السياق إلى أن تنحية بعض إطارات القطاع تندرج في إطار إعطاء فرصة للكفاءات للمساهمة في إحداث قفزة نوعية للقطاع، من خلال خلق ديناميكية جديدة في الوزارة، بعدما اتضح أن بعض الاستثمارات ما زالت تراوح مكانها، وللإقلاع بها لابد من التقدم إلى الأمام لا الرجوع إلى الخلف .

من جهة أخرى، أعلن الوزير عن مراجعة منظومة تركيب السيارات في الجزائر، وإخضاعها لثلاثة متغيرات جديدة، مشيرا إلى أن المراجعة ستقوم على احترام نسبة الإدماج، توفير مناصب العمل، والتعاون مع شركات المناولة الصناعية.