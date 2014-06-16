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حجز ما قيمته 1.719 مليار دينار من المنتجات

تسجيل معاملات تجارية غير مفوترة بقيمة 15 مليار دينار خلال رمضان

  02 جويلية 2017 - 21:26   قرئ 618 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
تسجيل معاملات تجارية غير مفوترة بقيمة 15 مليار دينار خلال رمضان

 تمكنت مصالح المراقبة لوزارة التجارة في تدخلاتها خلال شهر رمضان، من حجز ما قيمته 1.719 مليار دينار جزائري من المنتجات، بعدما بلغ عدد التدخلات 231 ألف و500 تدخل، فيما تم تسجيل 14.959 مليار دينار قيمة السلع غير المفوترة.

كشفت مصالح المراقبة لوزارة التجارة في بيان لها عن حصيلتها الإجمالية خلال شهر رمضان، حيث تم تسجيل مبلغ إجمالي لعدم الفوترة يقدر بـ 14.959 مليار دينار جزائري، بعدما بلغ العدد الإجمالي للتدخلات المنجزة خلال الشهر الفضيل 231 ألف و500 تدخل ـ حسبما جاء في بيان لذات المصالح ـ فيما نجم عن هذه التدخلات تسجيل 51 ألفا و62 مخالفة وتحرير 49 ألفا و46 محضرا وحجز ما قيمته 1.719 مليار دينار جزائري من المنتجات، واقتراح غلق 2.320 محل، واقتطاع 2.132 عينة. في مجال مراقبة الممارسات التجارية، أسفرت جهود مصالح الرقابة عن 118 ألف و337 تدخل نتج عنه معاينة 31 ألف و293 مخالفة وتحرير 30 ألف و75 محضر متابعة قضائية. وفي الصدد ذاته، حجزت مصالح المراقبة سلعا بقيمة 1.618 مليار دينار جزائري، مع اقتراح الغلق الإداري لـ 1763 محل تجاري، نتيجة لمخالفات تتعلق أساسا بعدم الفوترة  4.320 / 13.80 في المائة  وعدم الإعلام بالأسعار والتعريفات  16.667 /53.26 في المائة  ومعارضة الرقابة  1.821 مخالفة/5.81 بالمائة . سجلت ذات المصالح، بخصوص ممارسة نشاط تجاري دون القيد في السجل التجاري  1.505 مخالفة/4.80 في المائة  وعدم تعديل القيد في السجل التجاري  696 مخالفة/ 2.16 في المائة، إضافة إلى ممارسة أسعار غير شرعية  678 مخالفة/ 2.16 في المائة ، أما في مجال مراقبة النوعية وقمع الغش، فقد سجلت نفس المصالح 113.163 تدخل، نتج عنه معاينة 19.769 مخالفة وتحرير 19.392 محضر متابعة قضائية، مع اقتراح الغلق الإداري لـ 557 محل تجاري، وسمحت هذه التدخلات بحجز كمية تقدر بـ 322,01 طن من السلع غير مطابقة أو غير الصالحة للاستهلاك بقيمة مالية تقدر بـ 100,46 مليون دينار جزائري، كما سلمت كمية تقدر بـ 51,38 طنا من هذه السلع الصالحة للاستهلاك بقيمة مالية تقدر بـ 14,02 مليون دينار جزائري إلى المراكز ذات المنفعة العامة، وتتعلق المخالفات المسجلة في هذا الإطار أساسا بانعدام النظافة والنظافة الصحية بمجموع 7.727 مخالفة  39.32 في المائة  و2.791 مخالفة تخص عدم احترام درجة حرارة الحفظ بنسبة 14.20 في المائة، و2.976 مخالفة ناجمة عن حيازة وبيع مواد غير صالحة للاستهلاك بنسبة 15.14 في المائة، كما حررت هيئة المراقبة عدة مخالفات تتعلق بانعدام الرقابة الذاتية وعدم مطابقة الوسم وحيازة وبيع منتوج غير مطابق. 

لطفي.ع

 

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