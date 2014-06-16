بعد إشرافها على ترميم جامع كتشاوة وحصولها على اعتماد من بوتفليقة

تيكا التركية تشرع في ترميم مسجد حسان باشا بوهران وتطمح إلى ترميم القصبة

تحصلت وكالة التعاون والتنسيق التركية تيكا على الاعتماد من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة شهر أفريل المنصرم.

يعود نشاط هذه الوكالة إلى أربع سنوات مرت على وجودها في الجزائر، بعد إشرافها وتكفلها بترميم مسجد كتشاوة في إطار تحسين العلاقات التركية الجزائرية، حيث تبنت وكالة تيكا ترميم عدة مواقع أثرية، من بينها ترميم مسجد كتشاوة الذي انطلقت الأشغال به منذ سنة 2013، حيث باشرت أشغال الترميم على خلفية الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس التركي طيب رجب أردوغان سنة 2013، أين وعد بالتكفل بترميم المسجد الذي يعود تاريخ تشييده إلى سنة 1209، أي منذ الوجود العثماني بالجزائر. وتعرض هذا الأخير للتخريب من طرف المستعمر الفرنسي سنة 1844، وبعدها أنشئت مكانه كاتدرائية بقيت مفتوحة إلى غاية الاستقلال سنة 1962، ثم أعاده الجزائريون إلى ما كان عليه، حيث أصبح مسجدا للصلاة إلا أن زلزالا ضرب العاصمة سنة 2007 تسبب في غلقه. وتتكفل حاليا الوكالة التركية تيكا بترميم مواقع أخرى في الجزائر، على غرار مسجد حسن باشا بمدينة وهران الذي انطلقت الدراسات الخاصة بمشروعه منذ ثلاثة أشهر. وحسبما أكده رئيس وكالة التعاون والتنسيق التركية تيكا أرهان إيدن في تصريحه للمحور اليومي، فإن الوكالة ستسلم مسجد كتشاوة شهر أوت الداخل، وانطلقت ذات الوكالة في ترميم مسجد حسن باشا بمدينة وهران، مشيرا إلى أن الوكالة لم تتحصل حاليا على أية موافقة من أجل التكفل بترميم قصبة الجزائر، إلا أنه لم يُخفِ رغبته في الحصول على مشروع ترميم قصبة العاصمة التي تتهاوى أسوارها. وأضاف أرهان إيدن أن وكالة تيكا لديها برنامج ثري ومكاتب عبر كثير من الدول، حيث تملك 56 مكتبا، وتبنت أزيد من 1500 مشروع في عدة مجالات عبر 150 دولة في العالم، حيث تهتم وكالة تيكا التركية في كثير من المجلات، منها التعليم والصحة والماء والصرف الصحي وترميم وإنجاز البنى التحتية الإدارية والمدنية وحتى النشاطات العسكرية والبنى التحتية للإنتاج والاقتصاد وكذا الزراعة وحماية التراث الثقافي المشترك، ناهيك عن مشاريع أخرى.