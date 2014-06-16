إنطلاق التخفيضات الصيفية بداية من 21 حويلية بالعاصمة

شريط الاخبار
إختلاس 17 مليار سنتيم بالديوان الوطني لتغذية الأنعام بوهران فيغولي يحظى بثقة تيريم ويتوعد بنفيكا في اليوروبا ليغ سأعمل المستحيل لإسعاد أنصار فنربخشة براهيمي يدخل اهتمامات أرسنال ومان يونايتد! الكناري يواصل التحليق عاليا ويضيق الخناق على سوسطارة الخضورة يواصلون كتابة التاريخ في التشامبينز ليغ صلاح خارج تشكيلة جماهير اليويفا للأفضل في 2018 قرار غوارديولا يفجر غضب دي بروين كلوب يُتوج بجائزة أفضل مدرب.. وفان ديك لاعب الشهر أطفال روضة حديقة بيروت يحتفلون بـ يناير الجزائريون يحيون يناير بأجواء خاصة داخل وخارج البيوت الديوان الوطني للثقافة والاعلام يوضح أسباب تأجيل حفلات تيناريوان نوفمبر ... سجل الخلود تجوب ولايات الوطن قافلة التراث الثقافي لـ يناير تجوب شوارع عاصمة جرجرة يناير يفضح الأصوات النشار ماذا تخفي استقالة عبد الرزاق دوراري من الأكاديمية الأمازيغية؟ عودة المقاتلين الأجانب إلى منطقة الساحل يستنفر واشنطن عزل 15 ولاية وغلق للطرق وإلغاء للرحلات الجوية الأفلان هو الحزب الديمقراطي الوحيد وهو من يحمي الجمهورية الجزائريون يحيون «يناير» بأجواء خاصة داخل وخارج البيوت الجيش يعزز قدراته والتمارين القتالية تظهر امتلاكه أحدث المنظومات الدفاعية الاحتفال بـ "يناير" بكل مدارس الجمهورية لتكريس الثقافة الأمازيغية 20 طنا من البطاطا الجزائرية نحو فرنسا التهاب أسعار الخضر والحبوب الجافة تطبيق "تلغرام" ومواقع "داعش" تجر أبرياء إلى السجون في قضايا إرهاب عائلة هواري منار تقاضي عيادة سيدي يحيى 2 نفوق 230 رأس من الغنم والماعز في غليزان الجزائر تستورد 550 ألف طن من القمح غربان تنغص على الجزائريين احتفالات يناير! رئيس كونفدونستريا الإيطالية في زيارة إلى الجزائر البرنت عند عتبة 60 دولارا والسعر مرشح للارتفاع صراع الأجنحة في أوجال يفضح صفقة مقري مع السلطة! مواقع التواصل الاجتماعي تعزل الولاة! تعليق العمل القنصلي بسفارة مصر في الجزائر عمال محلات الدهاليز لمسمكة الجزائر يطالبون بعقود الملكية الاستقرار الذي تعيشه الجزائر صار يزعج بعض الأطراف طمار يوفد لجنة تحقيق إلى ورشة بناء مساكن عدل بن غبريت تجتمع اليوم بالشركاء الاجتماعيين السلطات الإسبانية رحّلت 4470 حراق جزائري خلال أربع سنوات البنك العالمي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد الجزائري للعامين المقبلين
  1. الرئيسية
  2. الاقتصاد
  3. إنطلاق التخفيضات الصيفية بداية من 21 حويلية بالعاصمة

إنطلاق التخفيضات الصيفية بداية من 21 حويلية بالعاصمة

  03 جويلية 2017 - 12:40   قرئ 459 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
إنطلاق التخفيضات الصيفية بداية من 21 حويلية بالعاصمة

ستنطلق إبتداء من 21 يوليو الجاري عملية البيع  بالتخفيض الخاصة بالموسم الصيفي2017 حسبما علم يوم الأحد من لدى مديرية  التجارة لولاية الجزائر .

وأوضح ممثل مديرية التجارة دهار العياشي لواج أنه تم فتح باب  التسجيل أمام المتعاملين الإقتصاديين (التجار) الراغبين في المشاركة في عملية  البيع بالتخفيض الخاصة بالموسم لصيفي2017 التي ستنطلق يوم 21 يوليو الجاري  لتستمر إلى غاية 31 أغسطس القادم وذلك طبقا للقرار الولائي ل 22 نوفمبر 2016  المحدد لفترة ممارسة البيع بالتخفيض الشتوية والصيفة .
وأفاد أن باب إستقبال ملفات الراغبين في المشاركة في العملية لتمكينهم من  رخصة ممارسة البيع بالتخفيض السنوية ستبقى مفتوحة أمام التجار حتى بعد انقضاء  الفترة المحددة وفق الشروط المعمول بها والقوانين السارية المفعول .
ولفت الى أن العملية تتم طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18  يونيو 2006 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة البيع بالتخفيض وكذا البيع الترويجي و  البيع في حالة تصفية المخزونات والبيع عند مخازن المعامل والبيع خارج المحلات  التجارية بواسطة فتح الطرود.
و يتضمن القرار ايضا شروط وإجراءات قانونية واضحة متعلقة بما يتعرض له  التاجر المخالف لها من عقوبات  في حال ما ضبط من قبل أعوان الرقابة وقمع الغش  التابعين للمديرية.
وأضاف المسؤول الولائي أن البيع بالتخفيض يشمل السلع التي اقتناها  العون الاقتصادي (التاجر) منذ ثلاثة أشهر على الأقل وليس السلع الجديدة مبرزا  أن البيع بالتخفيض "اختياريا بالنسبة للتاجر وليس إجباريا".
وأشار الى أن الهدف من عملية البيع بالتخفيض هو تنشيط النسيج التجاري  وتعزيز المنافسة في السوق لإتاحة الفرصة للتجار لتنشيط وترقية أنشطتهم وكذا  منح فرصة للمستهلكين للحصول على سلع وخدمات متنوعة بأسعار منخفضة في إطار منظم  .
وقال دهار أن التخفيضات تساهم في خلق نوع من التنافسية بين  التجار وجلب الزبائن واستهلاك المخزون لدى التجار تحسبا لاقتناء سلع جديدة  استعدادا للموسم القادم و ترقية ثقافة البيع بالتخفيض بهدف جعلها تدريجيا سلوك  تجاري متجذر في ممارسات وسلوكيات المستهلك والتاجر على حد سواء  .
وفي ذات الشأن ذكر أن أعوان الرقابة يكثفون دورياتهم لمراقبة أي  تجاوزات من طرف التجار وحتى لا تكون هناك منافسة "غير شريفة" مضيفا أن إجراءات  عقابية ستتخذ ضد التجار المخالفين الذين يعلنون عن التخفيضات دون الحصول على  الرخصة وذلك وفقا للقانون الصادر في 23 يونيو 2004  والمتعلقة بكيفية ممارسة  الأنشطة المتعلقة بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية.

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الاقتصاد

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات