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تقرير كتابة الدولة اعتبر مناخ الاستثمار في الجزائر مربحا

القاعدة 49/ 51 لا تشكّل عائقا للمؤسسات الأمريكية

  03 جويلية 2017 - 21:39   قرئ 653 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
القاعدة 49/ 51 لا تشكّل عائقا للمؤسسات الأمريكية

في الوقت الذي جدد فيه الوزير الأول عبد المجيد تبون تأكيده، على أن قرار التخلي عن القاعدة 51/49 غير وارد وهي باقية ولن تتم تنحيتها، اعتبرت كتابة الدولة الأمريكية، أن القاعدة الاستثمار 51/49 لا تشكل عائقا أمام الشراكات الأمريكية الكبرى وهي قابلة للتعامل بها، مؤكدة أن الجزائر تبقى وجهة جذابة بالنسبة للمؤسسات الأمريكية.

 

اعتبر تقرير كتابة الدولة الأمريكية الخاص بالاستثمار، أن الجزائر تبقى وجهة جذابة بالنسبة للمؤسسات الأمريكية باعتبارها تتيح إمكانات نمو هائلة بالنسبة للمستثمرين الأجانب، مؤكدا في الوقت ذاته أن قاعدة الاستثمار 51/49 لا تشكل عائقا أمام الشركات الأمريكية الكبرى وهي قابلة للتعامل بها، حيث يهدف هذا الإجراء إلى منع تهريب رؤوس الأموال وحماية المؤسسات الجزائرية وخلق مناصب الشغل للجزائريين وضمان نقل التكنولوجيا، مضيفا أن الجزائر سوق مربحة، من خلال الإمكانات المتاحة لعديد المؤسسات الأمريكية، مشيرة إلى أن الاستثمار واعد في القطاعات الاستراتيجية، على غرار الفلاحة والسياحة وصناعة السيارات والطاقة بالإضافة إلى الصحة.

أشار المصدر ذاته، إلى أن برنامج تنويع الاقتصاد الذي وضعته الحكومة من أجل دفع النمو الاقتصادي في ظل تراجع أسعار البترول، مع التركيز على الاستثمارات الخارجية لزيادة مناصب الشغل وإنعاش الواردات، موضحا أن القانون الجديد للاستثمار يمنح إعفاءات جبائية على المدى الطويل إلى جانب تحفيزات أخرى. وفيما يتعلق بالمستوى المالي، أفاد التقرير أن البنوك في الجزائر في حالة مالية جيدة رغم انخفاض السيولة، حيث إن الأصول غير الناجعة تقترب نسبتها من 5 في المائة وهو المعدل بالنسبة للأسواق الناشئة، موضحا أن السوق المالية المنظمة بشكل مناسب تعمل بفعالية رغم حجمها الصغير، مذكرا أن هدف الجزائر هو بلوغ 7.8 مليارات دولار من رأسمال سوق أسهم في السنوات الخمس المقبلة، مضيفا أن خلية الاستعلام المالي تم تعزيزها من خلال تطبيق تنظيم جديد أعطى صلاحيات أوسع لهذه الهيئة، من أجل التصدي للمعاملات المالية غير الشرعية.

وسيلة قرباج

 

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