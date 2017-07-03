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دعت كل القطاعات إلى المشاركة في الحفاظ على المحيط

وزارة البيئة تقترح مشروع استبدال الأكياس البلاستيكية بالورقية

  03 جويلية 2017 - 21:40   قرئ 661 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
وزارة البيئة تقترح مشروع استبدال الأكياس البلاستيكية بالورقية

أعلنت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي، عن اقتراحها في برنامجها لمشروع على طاولة الحكومة يتضمن استبدال الأكياس البلاستيكية البيضاء بالورقية، نظرا لما تسببه من أضرار وخيمة على البيئة، مشيرة في ذات السياق إلى أن كل القطاعات الوزارية معنية بالحفاظ على المحيط.

 

أوضحت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، خلال حملة التبرع بالدم التي قامت بها رفقة إطارات وزارتها، بمناسبة الذكرى الخامسة والخمسين لعيد الاستقلال، أن برنامجها الذي ستعرضه على طاولة الحكومة خلال الأيام المقبلة، سيكون فيه تجديد في عدة  أمور تتعلق بالبيئة، من أجل إحداث التغيير المنشود في مجال الحفاظ على البيئة التي أصبحت تعاني من عدة مشاكل، وذلك بتظافر جهود جميع المواطنين والفاعلين في الساحة، مع الأخذ بعين الاعتبار التطور الذي عرفه المجتمع الجزائري خلال الفترة الأخيرة في عدة جوانب، مشيرة في ذات السياق، إلى أن كل القطاعات الوزارية معنية بالحفاظ على البيئة سواء الصحة أم قطاع التربية إضافة إلى الفلاحة، كما كشفت فاطمة الزهراء زرواطي، عن وضعها لمقترح في برنامجها الذي سيقدم إلى الحكومة خلال هذا الشهر، الذي يتضمن استبدال الأكياس البلاستيكية البيضاء بالورقية، واعتبرته ميكانيزمة جديدة تدخل في إطار الحفاظ على البيئة والقضاء على الأكياس البلاستيكية التي شوهت منظر الطبيعة، وقالت المسؤولة الأولى على قطاع البيئة، في معرض حديثها  إن حملة التبرع بالدم التي نظمتها اليوم، جاءت نظرا لمعاناة المرضى من قلة الدم في المستشفيات، ووصفة هذه المبادرة بالرمزية، في انتظار أن تتوسع وتشمل كل مؤسسات الدولة . من جهتها أكدت، المديرة العامة للوكالة الوطنية للتبرع بالدم، الدكتورة قابلية ليندة، أن حملات التبرع بالدم التي تقوم بها الوكالة ستتواصل خلال شهر جويلية وأوت، والتي بدأت مع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، خلال شهر جوان، كما كشفت عن انطلاق حملات أخرى بداية من المديرية العامة للأمن الوطني، بداية من التاسع والعاشر وكذا الحادي عشر من شهر جويلية، أما بالنسبة الجمعيات والمجتمع المدني، فستنطلق بداية من السابع عشر والثامن عشر من نفس الشهر. ودعت الجميع إلى المشاركة في هذه الحملة، لتجنب نقص الدم في المستشفيات في الصيف، حيث يكثر الأقبال على هذه المادة، جراء ارتفاع حوادث المرور خلال هذه الفترة.

نادية حدار

 

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