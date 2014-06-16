نائب وزير كيبك تكشف عن فرص شراكة واتفاقات مرتقبة

المرأة المقاولة الجزائرية تتفاوض مع نظيرتها الكندية

مجلس التطوير الكندي يحترم قاعدة 49 - 51

ت من المرتقب أن تعقد نساء الأعمال الجزائريات الأعضاء بمنتدى أفسيو ونظيراتها الكنديات شراكات واتفاقات تعاون قريبا في مجالات الطاقات المتجددة والتكنولوجيات وكذا الفلاحة، بما يعطي دفعا قويا لنمو الاقتصاد الوطني ومساهمة المرأة في التنمية المستدامة وترقية دورها أكثر في عدة مجالات منتجة.

أكدت نائب الوزير الأول لـ كيبك ليز تيريولت أمس، خلال اللقاء الذي جمع سفارة كندا بالجزائر ومجلس التطوير الكندي فضلا عن 4 ممثلات لجمعيات وهيئات نساء أعمال بكندا، أن اللقاء انعقد لتباحث فرص الشراكة وتعزيزها أكثر فيما يتعلق بالمقاولاتية النسوية لكلا البلدين في مجالات أهمها الطاقات المتجددة والتكنولوجيا وكذا الفلاحة، خاصة أن مثل هذه الاجتماعات تضيف ذات المسؤولة- تمهد لعقد اتفاقات تعاون وشراكة ثنائية مستقبلا لخلق الثروة ومناصب شغل عديدة، عبر شراء أسهم شركات وخلق مؤسسات منتجة. واعتبرت تيريولت المقاولاتية النسوية تساهم بنسبة تفوق 50 بالمائة في نمو الاقتصاد الكندي، بالنظر لدور نساء أعمال كيبك ، حيث أفادت أن المرأة المقاولة تلعب دورا مهما في خلق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها، مؤكدة أن اللقاء شكل فرصة كذلك لدعوة رجال أعمال الجزائر للتعاون مع نظرائهم الكنديين في عدة مجالات منتجة في صالح كلا الطرفين، مشيرة إلى أن الجزائر أول شريك لكندا في القارة الإفريقية. وفي ذات السياق، ثمنت سفيرة كندا بالجزائر إيزابيل لوروا كل الجهود التي تُبذل من كلا الطرفين من المرأة المقاولاتية الجزائرية والكندية خاصة في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي ثبت أنها تساهم بنسبة كبيرة في نمو اقتصادات البلدان، مشيرة إلى أن العلاقات الكندية الجزائرية ليست وليدة الساعة بل هي امتداد لفترة تفوق 20 سنة، ودليل تعزيزها أكثر واستمرار التعاون بين البلدين -حسبها- اللقاءات التي تمت شهر أفريل المنصرم، فضلا عن الاتفاق الموقع مؤخرا بين وزارتي الخارجية الجزائرية والكندية بما يضمن دفعا قويا لعلاقات متينة وثنائية في مختلف القطاعات. وفي سياق متصل، قال نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات أحمد تيباوي إن الحدث تم بعد إطلاق أول خط جوي يربط الجزائر بمونتريال بكندا أول أمس، حيث يهدف اللقاء إلى دعم وتشجيع نشاط وعمل المرأة المقاولاتية لتطوير الشبكة المؤسساتية في البلاد، خاصة بعد تسجيل 36 ألف امرأة أعمال مع نهاية 2015. ومن جهته، أكد رئيس مجلس الأعمال الجزائري الكندي سي دي سي أ كلود كورتومونش بخصوص القاعدة الاستراتيجية 51-49 بالمائة أن القاعدة سيادية وهي خيار الدولة الجزائرية، وكندا تحترم قرارتها، رغم أننا وددنا لو تتم مراجعتها أو إلغاؤها ، داعيا في ذات الصدد إلى خلق شراكة حقيقية بين الطرفين وكذا دعم وترقية العلاقات الاقتصادية الجزائرية الكندية بين رجال ونساء أعمال كلا البلدين، بالنظر إلى التبادلات التجارية الثنائية التي تعرف ضعفا مقارنة بالعلاقات السياسية بين البلدين، والدليل على ذلك قيمة واردات الجزائر من كندا قدرت خلال سنة 2016 بـ2 مليار دولار، فيما بلغت فاتورة صادرات البلاد 33 مليون دولار فقط. وأضاف كلود في سياق ذي صلة أن لقاء أمس سيسمح لمجلس التطوير الكندي بتكوين شبان وشابات أعمال، وتطوير مهاراتهم ومواهبهم في إدارة أعمالهم.