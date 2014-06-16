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الرهانات الاقتصادية الجزائرية في قلب محادثات الطرفين

وزير التجارة يبحث مع الاتحاد الأوروبي سبل محاربة تضخيم الفواتير

  03 جويلية 2017 - 22:12   قرئ 517 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
وزير التجارة يبحث مع الاتحاد الأوروبي سبل محاربة تضخيم الفواتير

تباحث وزير التجارة الساسي أحمد عبد الحفيظ، مع سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر جون أوروكسفير، عن سبل تعزيز الشراكة، خاصة في ميدان المراقبة النوعية وتبادل المعلومات فيما يخص الأسواق الأوربية لمحاربة تضخيم الفوترة.

دعا الوزير خلال اللقاء الذي تم بمقر الوزارة، أمس، إلى خلق جسر للتواصل والتفاهم لمكافحة التضخم وآثار هذه الظاهرة، فيما أبدى السفير موافقته على مقترحات الوزير، مظهرا استعداده الكامل لمرافقة السلطات الجزائرية فيما تم اقتراحه،

كما ركز الوزير في حديثه على الرهانات الاقتصادية التي ترفعها الجزائر، مع الحفاظ على كل اتفاقات الشراكة سواء مع الاتحاد الأوربي أم مع غيره من الشركاء، مشيدا بالعلاقات المتينة التي تربط الجزائر مع الدول الأوربية وحجم التبادلات بينهم حتى من قبل تأسيس الاتحاد الأوربي، داعيا الشريك الأوربي إلى ضرورة مواصلة الشراكة والاستثمار في ظل المناخ الاستثماري الذي توفره الجزائر مقدما العديد من نماذج الشراكة الناجحة. للإشارة، صادقت الجزائر والاتحاد الأوربي اليوم، في بروكسل على الوثيقة المتعلقة بنتائج التقييم المشترك، لتنفيذ اتفاق الشراكة الجزائر-الاتحاد الأوربي الموقع في 2002، والذي دخل حيز التنفيذ في سنة 2005.

وسيلة. ب

 

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